مدیران خودرو
ستاره سابق بارسلونا از دنیای فوتبال خداحافظی کرد
ساموئل اومتیتی، مدافع فرانسوی و قهرمان جام جهانی ۲۰۱۸ با انتشار پیامی احساسی در اینستاگرام از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.

به گزارش ایلنا،  ساموئل اومتیتی، مدافع ۳۱ ساله تیم ملی فرانسه، با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرامش از پایان دوران حرفه‌ای خود خبر داد. او در متن خداحافظی‌اش نوشت: «بعد از تجربه‌ی یک دوران پرشور با فراز و نشیب‌های فراوان، زمان خداحافظی فرا رسیده است... همه چیز را با شور و اشتیاق گذاشتم و هیچ پشیمانی ندارم.»

اومتیتی که در قهرمانی تیم ملی فرانسه در جام جهانی ۲۰۱۸ نقش کلیدی داشت، از آن زمان به دلیل مشکلات مزمن زانو روزهای دشواری را پشت سر گذاشت و خیلی زود از صحنه ملی کنار رفت. او در سطح باشگاهی نیز فرصت بازی محدودی یافت و در سال‌های اخیر برای تیم‌های بارسلونا، لچه و لیل به میدان رفت.

این مدافع فرانسوی فوتبال را در آکادمی لیون آغاز کرد و در سال ۲۰۱۵ با قراردادی ۲۵ میلیون یورویی راهی بارسلونا شد. قهرمانی جام جهانی ۲۰۱۸ با فرانسه، دو قهرمانی در لالیگا با بارسلونا و قهرمانی جام جهانی زیر ۲۰ ساله‌ها با فرانسه، از مهم‌ترین افتخارات دوران ورزشی او به شمار می‌روند.

اومتیتی در پایان پیام خود از باشگاه‌های لیون، بارسلونا، لیل، لچه و تیم ملی فرانسه، همچنین از هوادارانش برای حمایت‌هایشان قدردانی کرد.

پست اینستاگرامی ساموئل اومتیتی

بعد از تجربه‌ی یک دوران حرفه‌ای پرشور با فراز و نشیب‌های فراوان، زمان خداحافظی فرا رسیده است...
من همه چیز را با شور و اشتیاق گذاشتم و هیچ پشیمانی ندارم.
می‌خواهم از همه‌ی باشگاه‌ها، رؤسا، مربیان و بازیکنانی که کنارشان بودم تشکر کنم 
ممنونم از المپیک لیون
متشکرم بارسلونا
ممنونم لیل
متشکرم لچه
ممنونم تیم ملی فرانسه
و سپاس از همه‌ی هواداران برای حمایتتان 

 

