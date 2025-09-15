رومرو: من تاتنهام را ترک نمیکنم
رومرو تأکید کرد که خوشحال است و قصد ترک تاتنهام را ندارد، همزمان برای اولین دیدار لیگ قهرمانان برابر ویارئال آماده میشود.
به گزارش ایلنا، تاتنهام سهشنبه شب در اولین هفته از مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه خانگی خود در لندن به مصاف ویارئال خواهد رفت. بازیکنان تیم امیدوارند با حمایت هوادارانشان بتوانند سه امتیاز حیاتی این دیدار را کسب کنند و روند موفقیت خود در لیگ قهرمانان را آغاز کنند.
رومرو، ستاره آرژانتینی تاتنهام، در نشست خبری پیش از این بازی با خبرنگاران صحبت کرد و شایعات مربوط به جداییاش از باشگاه را تکذیب کرد. او گفت: من هرگز نگفتم میخواهم تاتنهام را ترک کنم و هیچ حرفی از طرف من در این زمینه مطرح نشده است. مهم این است که نظر سرمربی و رئیس باشگاه چیست.
این بازیکن ادامه داد: من اینجا خیلی خوشحال هستم، اینجا مثل یک خانواده است. سبک کاری و شیوه تمرین تیم را دوست دارم. همیشه جای پیشرفت هست، اما احساس میکنم در تمام سطوح، باشگاه قدمهای درستی برای بهبود و پیشرفت برمیدارد.
رومرو درباره حضور فرانک و سرمربی جدید تیم نیز گفت: از زمانی که توماس آمده است، بسیار خوشحال هستم. او تصمیم گرفت قراردادم را تمدید کند. سرمربیای که داریم را دوست دارم و روش همکاری با او را میپسندم. همیشه جا برای بهتر شدن هست و ما روز به روز تلاش میکنیم تا پیشرفت کنیم. اینجا بودن و خوشحال بودن من کلید ماجرا است.
این اظهارات نشان میدهد رومرو با انگیزه و روحیه بالا برای حضور در لیگ قهرمانان اروپا آماده است و قصد ندارد رابطه خود با تاتنهام را به هیچ وجه قطع کند.