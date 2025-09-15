خبرگزاری کار ایران
بازگشت لوکس رئال مادرید؛
کاماوینگا و بلینگام آماده اولین دیدار لیگ قهرمانان

کاماوینگا و بلینگام پس از مصدومیت‌های طولانی، به فهرست رئال مادرید برای دیدار لیگ قهرمانان مقابل المپیک مارسی اضافه شدند.

به گزارش ایلنا،  کاماوینگا و بلینگام بزرگ‌ترین غایبان جدید رئال مادرید در اولین فهرست ژابی آلونسو برای لیگ قهرمانان نبودند، بلکه به عنوان دو خرید لوکس این تیم به جمع بازیکنان حاضر در لیست اضافه شدند.

این دو هافبک پس از غیبت طولانی به دلیل مصدومیت، برای اولین دیدار اروپایی رئال مقابل المپیک مارسی در سانتیاگو برنابئو آماده هستند.

با بازگشت آنها، آلونسو برای اولین بار تمام شش هافبک تیم اصلی خود را در اختیار خواهد داشت. اتفاقی که پس از چهار هفته ابتدایی لیگ برتر رخ می‌دهد. تنها غایبان رئال در این بازی، فرلان مندی، اندریک و آنتونیو رودیگر هستند.

 

