اینتر روی نام زومر خط کشید!

کیوو، سرمربی اینتر، با چالشی جدی در انتخاب دروازه‌بان تیم روبرو است و در حال بررسی این موضوع است که آیا زومر را از ترکیب اصلی کنار بگذارد و جوزپ مارتینز را به جای او به میدان بفرستد. این تصمیم پس از عملکرد ضعیف زومر در دیدار شنبه شب مقابل یوونتوس که چهار گل از چهار شوت دریافت کرد، مطرح شده است.

در جریان دربی ایتالیا، فدریکو دی‌مارکو از نیمکت آغاز کرد، لائوتارو مارتینز تنها ۴۵ دقیقه بازی کرد و نیکولو بارلا نیز تعویض شد، بنابراین کیوو گزینه‌های متعددی برای تغییر ترکیب در اختیار دارد. جوزپ مارتینز که سال گذشته از جنووا به اینتر پیوسته، تا کنون تنها ۱۰ بازی انجام داده، اما ممکن است به تدریج جایگزین زومر شود، به‌خصوص با توجه به پایان قرارداد زومر در تابستان آینده و کاهش توانایی‌های او با بالا رفتن سن.

میانه هفته، اینتر در آمستردام به مصاف آژاکس خواهد رفت، دیداری که نراتزوری با انگیزه فراوان برای جبران شکست فصل گذشته خود در لیگ قهرمانان آغاز خواهد کرد.

