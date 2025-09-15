اینستاگرام استقلال از دسترس مدیران خارج شد
صفحه اینستاگرام باشگاه استقلال از دسترس ادمین و مدیران استقلال خارج شد.
به گزارش ایلنا، در اتفاقی غیرمنتظره، صفحه رسمی اینستاگرام باشگاه استقلال به مدت دو روز متوالی هیچ فعالیتی نداشت؛ این سکوت رسانهای درست در روز رونمایی از کیت جدید تیم، پرسشهای زیادی را در بین هواداران به وجود آورد.
پیگیریها نشان میدهد که این مشکل ناشی از یک اشتباه فنی بوده و ادمینهای صفحه به طور غیرمنتظره دسترسی خود به آن را از دست دادهاند. هرچند صفحه هنوز در دسترس عموم است، مدیران باشگاه کنترلی بر آن ندارند.
علی تاجرنیا، رئیس هیئت مدیره استقلال، در توییتی کوتاه وعده حل سریع مشکل را داد، اما توضیحی درباره علت اصلی اتفاق ارائه نکرد. این رخداد بار دیگر نشاندهنده اهمیت رسانههای اجتماعی در فوتبال است.