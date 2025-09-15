رحمان عموزاد به فینال رسید؛
آماده انتقام از المپیکی ژاپنی!
رحمان عموزاد، نماینده ۶۵ کیلوگرم ایران، با پیروزی ۵-۰ مقابل پیمان بیابانی در نیمهنهایی مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵، راهی فینال شد.
به گزارش ایلنا، رحمان عموزاد، کشتیگیر وزن ۶۵ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد ایران، در نیمهنهایی مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ با اقتدار و نتیجه ۵-۰ برابر پیمان بیابانی، کشتیگیر ایرانیالاصل تیم کانادا، به پیروزی رسید و راهی فینال شد.
عموزاد با این پیروزی نشان داد که تمام تمرکز و انگیزه خود را برای کسب مدال طلا گذاشته و آماده است تا در فینال با کیوکا، کشتیگیر ژاپنی که در فینال المپیک پیش از این از او شکست خورده بود، روبهرو شود و انتقام خود را بگیرد.
مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ همچنان با حضور نمایندگان ایران در اوج هیجان و جذابیت ادامه دارد و امید میرود کشتیگیران کشورمان با کسب مدالهای ارزشمند، پرچم ایران را در جهان سربلند کنند.