آماده انتقام از المپیکی ژاپنی!

به گزارش ایلنا، رحمان عموزاد، کشتی‌گیر وزن ۶۵ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد ایران، در نیمه‌نهایی مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ با اقتدار و نتیجه ۵-۰ برابر پیمان بیابانی، کشتی‌گیر ایرانی‌الاصل تیم کانادا، به پیروزی رسید و راهی فینال شد.

عموزاد با این پیروزی نشان داد که تمام تمرکز و انگیزه خود را برای کسب مدال طلا گذاشته و آماده است تا در فینال با کیوکا، کشتی‌گیر ژاپنی که در فینال المپیک پیش از این از او شکست خورده بود، روبه‌رو شود و انتقام خود را بگیرد.

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ همچنان با حضور نمایندگان ایران در اوج هیجان و جذابیت ادامه دارد و امید می‌رود کشتی‌گیران کشورمان با کسب مدال‌های ارزشمند، پرچم ایران را در جهان سربلند کنند.

