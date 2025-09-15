خبرگزاری کار ایران
دیدار استقلال و پیکان از شهرقدس به تختی منتقل شد
دیدار هفته چهارم لیگ برتر بین استقلال و پیکان احتمالاً به جای ورزشگاه شهرقدس در ورزشگاه تختی برگزار خواهد شد تا آمادگی شهرقدس برای میزبانی بازی لیگ قهرمانان آسیا حفظ شود.

به گزارش ایلنا، با وجود اینکه پیش‌تر اعلام شده بود دیدار هفته چهارم لیگ برتر بین استقلال و پیکان در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار می‌شود، اما به دلیل آماده‌سازی این ورزشگاه برای میزبانی از دیدار تیم استقلال در لیگ قهرمانان آسیا، احتمالاً بازی لیگ برتر در ورزشگاه تختی برگزار خواهد شد.

محمدرضا کشوری‌فرد، دبیر سازمان لیگ، در این‌باره گفت: «احتمال دارد دیدار هفته چهارم استقلال به جای شهرقدس در تختی برگزار شود.» دلیل این تصمیم، آماده‌سازی چمن و سایر امکانات ورزشگاه شهرقدس برای دیدار روز ۹ مهر آبی‌پوشان مقابل تیم المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا است.

بر اساس این برنامه، دیدار استقلال و پیکان در هفته چهارم لیگ برتر احتمالاً روز ۳۰ شهریور در ورزشگاه تختی برگزار خواهد شد، هرچند این موضوع هنوز به صورت رسمی از سوی سازمان لیگ تأیید نشده است.

