به گزارش ایلنا، مهدی قایدی، بازیکن تیم فوتبال النصر، در جریان دیدار تیم النصر مقابل الجزیره دچار مصدومیت شد و بر اساس اعلام کادر پزشکی، پیش‌بینی می‌شود که حدود ۸ هفته از میادین دور باشد.

این مصدومیت می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر ترکیب تیم و عملکرد او در مسابقات پیش رو داشته باشد، به ویژه در شرایطی که تیم به حضور این بازیکن در خط حمله برای دستیابی به نتایج مطلوب نیاز دارد.

کادر فنی و پزشکی باشگاه در حال برنامه‌ریزی برای روند درمان و بازگشت سریع قایدی به میادین هستند تا او بتواند پس از دوران ریکاوری با آمادگی کامل به تیم بازگردد.

