به گزارش ایلنا، در یکی از دیدارهای حساس مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵، احمد تاج‌الدینوف که تا دقیقه پایانی از کوربانوف حریف روس خود عقب بود، با اجرای فن فیتو استثنایی به یکباره ۸-۴ پیش افتاد.

در ادامه، هر دو کشتی‌گیر نمایش فوق‌العاده‌ای از مهارت‌ها و فنون کشتی ارائه دادند و در نهایت تاج‌الدینوف با نتیجه ۱۰-۹ برنده میدان شد و جواز صعود به نیمه‌نهایی را کسب کرد.

این دیدار به عنوان یکی از مهیج‌ترین مسابقات روز به یادگار خواهد ماند.

انتهای پیام/