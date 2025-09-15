یونس امامی به دیدار ردهبندی جهان رسید
نماینده ۷۴ کیلوگرم ایران با پیروزی قاطع ۱۲ بر یک برابر حریف گرجستانی در جدول شانس مجدد، راهی دیدار ردهبندی شد.
به گزارش ایلنا، یونس امامی کشتیگیر وزن ۷۴ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ پس از پیروزی مقتدرانه ۱۲ بر یک مقابل نماینده گرجستان در جدول شانس مجدد، جواز حضور در دیدار ردهبندی را کسب کرد.
این دیدار ردهبندی بعدازظهر امروز برگزار خواهد شد و امامی شانس کسب مدال جهانی را دنبال میکند. نماینده ایران با این پیروزی نشان داد که با انگیزه بالا و تمرکز کامل برای بازگشت به جمع مدعیان جهان تلاش میکند.
مسابقات کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ با حضور بهترین کشتیگیران جهان در جریان است و ایران امیدوار است با عملکرد شاگردانش در این رقابتها، بار دیگر جایگاه خود را در سطح جهانی تثبیت کند.