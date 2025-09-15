آیا عمر پروژه آموریم در اولدترافورد به پایان رسیده؟

به گزارش ایلنا، هنوز دقایقی از گل نخست فیل فودن نگذشته بود که هواداران منچسترسیتی در ورزشگاه اتحاد، با خواندن سرود ویژه هواداران رقیب، روبن آموریم را به تمسخر گرفتند. شعاری که زمانی از سوی هواداران یونایتد برای بازگرداندن روزهای پرافتخار تنظیم شده بود، حالا ابزار کنایه به مربی پرتغالی شده بود که تیمش در نیمه دوم، به شکلی یک‌طرفه مغلوب سیتی شد.

آموریم پس از بازی تأکید کرد که نه استعفا می‌دهد و نه روش و سیستمش را تغییر می‌دهد. او گفت: «اگر بخواهم فلسفه‌ام را تغییر می‌دهم، اگر نه، شما باید مربی را عوض کنید. من به روش خودم اعتقاد دارم و همان را ادامه می‌دهم.» اما این پافشاری در شرایطی رخ می‌دهد که تیمش بدترین شروع فصل از سال ۹۳-۱۹۹۲ را تجربه می‌کند و برخلاف آن فصل تاریخی که با قهرمانی پایان یافت، هیچ نشانه‌ای از بهبود دیده نمی‌شود.

در ادامه، برندگان و بازندگان دربی منچستر را مرور می‌کنیم:

برنده: ارلینگ هالند

هالند از همان لحظه آغازین نشان داد که آمده تا حسابش را با یونایتد تسویه کند. او در نیمه اول با حرکات ترکیبی خوب با دوکو و ریندرز، فرم بهتری نسبت به هفته‌های گذشته داشت و در نیمه دوم با دو گل قاطع، اختلاف را تثبیت کرد. گل اول را با جا گذاشتن لوک شاو و دومی را با عبور از مگوایر به ثمر رساند. او حالا با ۸ گل در ۷ دربی، به بهترین گلزن این بازی در دوران لیگ برتر تبدیل شده است.

بازنده: روبن آموریم

آمار مربی پرتغالی فاجعه‌بار است؛ ۳۱ امتیاز در ۳۱ بازی لیگ. تنها ۸ پیروزی، ۷ مساوی و ۱۶ شکست. او با وجود تغییر کامل ساختار تیم و کنار گذاشتن ستاره‌هایی چون گارنچو، رشفورد، اونانا، آنتونی و هویلوند، هیچ نتیجه مثبتی نگرفته است. نکته نگران‌کننده اینکه آموریم حتی کوچک‌ترین تمایلی برای تغییر ندارد.

برنده: فیل فودن

فودن که تا چند هفته پیش به دلیل مصدومیت غایب بود، در مهم‌ترین بازی شهر حضور پیدا کرد و گل نخست سیتی را به ثمر رساند. او پس از گل، با یاد ریکی هتون، بوکسور فقید و طرفدار سرسخت سیتی، شادی گل احساسی‌ای را با هواداران تقسیم کرد. گواردیولا نیز از بازگشت ستاره‌اش به ترکیب ابراز رضایت کرد.

بازنده: بنجامین ششکو

گران‌ترین خرید تابستانی یونایتد با ۷۴ میلیون پوند، در اولین دربی خود کاملاً گم بود. ششکو نه تنها موقعیت خاصی خلق نکرد بلکه یک موقعیت تک به تک را هم با خطای هند از دست داد. مقایسه عملکرد او با هالند یا حتی هویلوند، مهر تأییدی است بر ناکامی ششکو در این بازی مهم.

برنده: جرمی دوکو

دوکو که در بازی‌های قبلی نیمکت‌نشین بود، با مصدومیت مرموش به ترکیب بازگشت و با خلق دو گل اول، درخشان ظاهر شد. دریبل‌هایش، سرعت بالا و پاس کلیدی برای گل دوم، او را به جدی‌ترین گزینه جایگزینی مرموش تبدیل کرد.

بازنده: لوک شاو

شاو در همه گل‌های سیتی نقش داشت. در گل اول، جا ماند؛ در گل دوم، مغلوب فیزیک هالند شد؛ و گل سوم با اشتباه خودش شکل گرفت. منتقدانی چون روی کین نیز در تحلیل‌های تند خود تأکید کردند که سال‌هاست شاو بدون پاسخ‌گویی در تیم باقی مانده است.

برنده: جانلوئیجی دوناروما

در اولین بازی‌اش در لیگ برتر، آن‌هم در دربی، دروازه‌بان ایتالیایی نه‌تنها کلین‌شیت کرد بلکه واکنش‌های خیره‌کننده‌ای برابر امبومو و ششکو داشت. با وجود اینکه نمی‌تواند مثل ادرسون در بازی‌سازی نقش داشته باشد، اما در مهار ضربات دروازه‌بان مطمئن‌تری به نظر می‌رسد.

بازنده: سر جیم رتکلیف

مالک یونایتد که فصل گذشته از پیروزی در اتحاد لذت می‌برد، این بار با سری پایین‌افتاده و چهره‌ای مات، کنار سرالکس فرگوسن نشسته بود. او که با وجود هشدارها، آموریم را به تیم آورد و حتی حالا هم به رابطه شخصی با او دل بسته، در صورت ادامه این وضعیت، باید یکی از پرهزینه‌ترین تصمیم‌های اشتباهش را بپذیرد.

در پایان، با توجه به نمایش ناامیدکننده یونایتد و پافشاری روبن آموریم بر فلسفه‌ای که فعلاً نتیجه‌ای نداشته، به نظر می‌رسد این شکست دربی بیش از هر زمان دیگری هشدار جدی‌ای برای آینده نیمکت الدترافورد است. شاید وقت تصمیم فرا رسیده باشد.

