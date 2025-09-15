خبرگزاری کار ایران
انگیزه و تمرکز بالا برای سه امتیاز

حاج‌صفی: اولین بازی مرحله گروهی حیاتی است

کاپیتان سپاهان پیش از دیدار با الحسین اردن در لیگ قهرمانان آسیا تأکید کرد که بازیکنان با انگیزه و تمرکز بالا آماده مسابقه هستند و امیدوارند با کسب سه امتیاز هواداران را خوشحال کنند.

به گزارش ایلنا، احسان حاج‌صفی بازیکن تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پیش از دیدار با الحسین اردن در لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: «همیشه در مرحله گروهی اولین بازی‌ها خیلی مهم است و بازی فردا برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد.»

او ادامه داد: «بازیکنان ما با انگیزه و تمرکز بالا آماده بازی هستند؛ تیم حریف تیم خوب و باکیفیتی است و احترام زیادی برای آن‌ها قائل هستیم.»

کاپیتان سپاهان افزود: «امیدوارم فردا بازی خوبی انجام دهیم و با انرژی و انگیزه، سه امتیاز بازی را کسب کنیم.»

حاج‌صفی در خصوص تأثیر نتایج اخیر تیم بر این مسابقه تصریح کرد: «اگرچه در دو سه بازی اخیر نتیجه دلخواهمان را نگرفتیم، اما به دنبال کسب نتیجه در این مسابقه هستیم. ما در بازی‌های اخیر عملکرد خوبی داشتیم اما نتیجه لازم را نگرفتیم.»

او همچنین با اشاره به انگیزه تیمش برای این مسابقه بیان کرد: «بازیکنان بعد از بازی آخر کمی ناراحت بودند اما در دو روز گذشته با صحبت‌هایی که انجام شد، شرایط بازگشته و ما درون تیم با یکدیگر صحبت کردیم. با انگیزه بسیار هم‌قسم شده‌ایم که فردا با نتیجه خوب سه امتیاز را کسب کرده و هواداران خودمان را خوشحال کنیم.»

