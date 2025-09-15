آقایان در حدی نیستند که حتی اسم استقلال را بیاورند!

محمد نوری پیشکسوت استقلال در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره شرایط این تیم و حواشی اخیر دیدار با استقلال خوزستان صحبت کرد. او در ابتدا با اشاره به اتفاقات بازی گفت:«خودتان دیدید آن بازی چقدر حاشیه داشت. بطری به زمین انداختند و داور هم یک پنالتی صددرصد را نگرفت. من قبلاً هم گفته بودم، حالا که استقلال از لحاظ مالی شرایط بهتری پیدا کرده، حسادت می‌کنند و شمشیر را از رو بسته‌اند. هم داخل زمین و هم بیرون زمین حاشیه‌سازی می‌کنند تا استقلال ضربه بخورد. شروع مسابقات برای ما با تبعیض و دشمنی همراه بود و این اصلاً خوب نیست. به نظر من کمیته داوران و فدراسیون فوتبال هیچ‌وقت شرایط مناسبی برای استقلال فراهم نکرده‌اند و همچنان هم این ماجرا ادامه دارد.»

نوری درباره جو ورزشگاه خوزستان افزود:«همه می‌دانند خوزستانی‌ها بیشترشان طرفدار استقلال هستند و هیچ وقت علیه این تیم چنین کاری نمی‌کنند. اما کادر فنی و مربی تیم حریف با صحبت‌های بی‌ربط درباره استقلال و مدیریت باشگاه، حاشیه ایجاد کردند. او در حدی نیست که درباره استقلال و مسائل مالی‌اش اظهارنظر کند. همین حواشی به تیم ضربه زد. البته باید بپذیریم که برخی بازیکنان تازه به تیم اضافه شده‌اند و هنوز نیاز به هماهنگی دارند. مطمئنم به مرور این ضعف‌ها برطرف می‌شود و استقلال شرایط خوبی پیدا خواهد کرد.»

پیشکسوت آبی‌ها در خصوص انتخاب ترکیب توسط ساپینتو گفت:«بازیکنانی مثل منیر الحدادی یا بقیه تازه وارد تیم شده‌اند؛ در حالیکه بدنسازی و تمرینات تاکتیکی پیش‌فصل انجام شده بود. طبیعی است که ابتدا باید هماهنگی ایجاد شود. به همین دلیل سرمربی نمی‌توانست آن‌ها را فیکس به میدان بفرستد. به نظر من هم نگاه او به بازی مهم مقابل الوصل بود. امیدوارم در آن دیدار بازیکنان اصلی در ترکیب قرار بگیرند و تیم بتواند نتیجه خوبی بگیرد.»

نوری در خصوص شایعه محرومیت رامین رضاییان نیز واکنش نشان داد:«آن روز همه چیز برای عصبی شدن تیم طراحی شده بود. لیدرها و تماشاگرنماها جو را متشنج کرده بودند، بازیکنان معترض بودند و کمک‌مربی تیم حریف هم لب خط با رفتارهای غیرحرفه‌ای اوضاع را بدتر کرد. رامین هم به خاطر وقت‌کشی حریفان و پرتاب بطری‌ها عصبی شد. اگر بخواهند او را سه جلسه محروم کنند، این عین بی‌عدالتی و تبعیض است. چنین تصمیمی یعنی آشکارا علیه استقلال کار می‌کنند. با این حال امیدوارم استقلال آن‌قدر قوی ظاهر شود که هیچکس توان مقابله با آن را نداشته باشد.»

نوری در پایان به بازی آسیایی استقلال اشاره کرد:«الوصل تیم خوبی است، اما استقلال هم با جذب بازیکنان جدید شرایط فوق‌العاده‌ای دارد. دیگر هواداران دغدغه سال‌های گذشته درباره کمبود بازیکن را ندارند. امیدوارم استارت ما در بازی های آسیایی هم با برد مقابل الوصل باشد. البته حریف اصلی استقلال النصر است. استقلال با دو ستاره روی پیراهنش تیم قدرتمندی است و این حریفان ما هستند که باید از استقلال بترسند.»

