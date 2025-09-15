صعود دشوار امیرعلی آذرپیرا به یکهشتم نهایی
نماینده وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد ایران در نخستین مبارزه خود در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ با کشتیگیر مغولستانی روبهرو شد.
به گزارش ایلنا، امیرعلی آذرپیرا، ملیپوش وزن ۹۷ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد ایران، در دور نخست رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۵ به مصاف گانخویاگ گانباتار از مغولستان رفت. این دیدار یکی از نزدیکترین و حساسترین مبارزات روز بود و هر دو کشتیگیر با تلاش فراوان و قدرت بدنی بالا امتیازاتی را کسب کردند.
در پایان شش دقیقه کشتی، نتیجه مبارزه ۲ بر ۲ مساوی شد، اما با توجه به امتیاز فنی برتر، آذرپیرا به عنوان برنده معرفی شد. این نتیجه هرچند سخت و نفسگیر به دست آمد، اما برای نماینده جوان و آماده کشورمان به معنای صعود به مرحله یکهشتم نهایی بود.
آذرپیرا که از امیدهای اصلی ایران در این وزن به شمار میرود، حالا باید در دور بعدی برابر حریف بعدی خود قرار گیرد؛ مبارزهای که میتواند سرنوشت او را برای رسیدن به مراحل نهایی و کسب مدال مشخص کند.