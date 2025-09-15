خبرگزاری کار ایران
هاشم‌نژاد در باشگاه صدتایی‌های تراکتور
مهدی هاشم‌نژاد در ۲۳ سالگی به صدمین بازی با تراکتور رسید.

به گزارش ایلنا، مهدی هاشم‌نژاد، بازیکن جوان و تاثیرگذار تیم تراکتور، در دیدار مقابل آلومینیوم اراک صدمین حضور خود با پیراهن تراکتور را تجربه کرد.

هاشم‌نژاد که در چهارمین فصل حضورش در تراکتور قرار دارد، تنها در سن ۲۳ سالگی موفق به ثبت این رکورد ارزشمند شد.  این بازیکن شمالی تراکتور در مسیر قهرمانی اخیر تیم نقش پررنگی ایفا کرده و با عملکرد درخشان خود، به جمع ملی‌پوشان فوتبال ایران نیز پیوسته است.

ثبت صدمین بازی رسمی در این سن، نقطه عطفی مهم در دوران حرفه‌ای هاشم‌نژاد به شمار می‌رود.

