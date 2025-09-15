خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمایت علی تاجرنیا از تیم‌های بانوان استقلال در نشست صبحگاهی

حمایت علی تاجرنیا از تیم‌های بانوان استقلال در نشست صبحگاهی
کد خبر : 1686267
لینک کوتاه کپی شد.

صبح امروز اعضای مدیریتی و فنی تیم‌های ورزشی بانوان استقلال در نشستی با علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی باشگاه، مسائل و دغدغه‌های خود را مطرح کردند.

به گزارش ایلنا، این نشست صبحگاهی به میزبانی علی تاجرنیا برگزار شد و طی آن سرمربیان و سرپرستان تیم‌های فوتبال، فوتسال و بسکتبال بانوان استقلال گزارشی جامع از روند آماده‌سازی، مشکلات و نیازهای تیم‌های خود ارائه دادند. همچنین دکتر فریده شجاعی، عضو هیئت مدیره باشگاه، و خانم لیلا محمدیان، مسئول ورزش بانوان استقلال، در این جلسه حضور داشتند و بر ضرورت توجه جدی به ورزش بانوان تأکید کردند.

تاجرنیا ضمن قدردانی از تلاش‌های اعضای کادر فنی و بازیکنان، استقلال را نامی بزرگ و پرافتخار در ورزش ایران دانست و تصریح کرد: «همین نام باعث می‌شود سطح انتظارات از تمامی تیم‌های بانوان نیز بالا باشد و مدیریت باشگاه موظف است در راستای تأمین زیرساخت‌ها و تجهیزات، حمایت همه‌جانبه‌ای از این تیم‌ها داشته باشد.»

او همچنین قول داد که باشگاه استقلال در مسیر توسعه ورزش زنان گام‌های موثری بردارد و از هیچ تلاشی برای رفع دغدغه‌های تیم‌های بانوان دریغ نکند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی