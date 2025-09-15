به گزارش ایلنا، این نشست صبحگاهی به میزبانی علی تاجرنیا برگزار شد و طی آن سرمربیان و سرپرستان تیم‌های فوتبال، فوتسال و بسکتبال بانوان استقلال گزارشی جامع از روند آماده‌سازی، مشکلات و نیازهای تیم‌های خود ارائه دادند. همچنین دکتر فریده شجاعی، عضو هیئت مدیره باشگاه، و خانم لیلا محمدیان، مسئول ورزش بانوان استقلال، در این جلسه حضور داشتند و بر ضرورت توجه جدی به ورزش بانوان تأکید کردند.

تاجرنیا ضمن قدردانی از تلاش‌های اعضای کادر فنی و بازیکنان، استقلال را نامی بزرگ و پرافتخار در ورزش ایران دانست و تصریح کرد: «همین نام باعث می‌شود سطح انتظارات از تمامی تیم‌های بانوان نیز بالا باشد و مدیریت باشگاه موظف است در راستای تأمین زیرساخت‌ها و تجهیزات، حمایت همه‌جانبه‌ای از این تیم‌ها داشته باشد.»

او همچنین قول داد که باشگاه استقلال در مسیر توسعه ورزش زنان گام‌های موثری بردارد و از هیچ تلاشی برای رفع دغدغه‌های تیم‌های بانوان دریغ نکند.

انتهای پیام/