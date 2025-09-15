برای سومین بار نتوانستم جلوی بارسا بایستم، این تقصیر من است

به گزارش ایلنا به نقل از مارکا، کارلوس کربران پس از شکست سنگین والنسیا برابر بارسلونا در کنفرانس مطبوعاتی حاضر شد و تلاش کرد از زاویه‌ای تاکتیکی، دلایل این نتیجه را توضیح دهد. او که چهره‌ای عصبی و ناراحت داشت، در صحبت‌هایش گفت: «برنامه ما این بود که بهتر از این دفاع کنیم، اما بارسلونا تیم برتر میدان بود. ما در لحظاتی که تحت فشار بیشتری قرار داشتیم گل خوردیم. گل دوم ضربه بزرگی به ما زد و گل سوم باعث شد کاملاً از لحاظ ذهنی فروبپاشیم. بعد از آن تحلیل بازی دشوار شد، چون تیم از نظر روانی بهم ریخت و خاطرات شکست‌های قبلی زنده شد. ما نتوانستیم تیمی رقابتی‌تر در برابر بارسلونا ارائه دهیم و اولین کسی که این ناتوانی را می‌پذیرد خود من هستم. ما در حد و اندازه لازم نبودیم. تحت فشار قرار گرفتیم و شکست خوردیم.»

او درباره اینکه آیا بارسلونا راه مهار تیمش را پیدا کرده گفت: «کاملاً مشخص است وقتی چنین تعداد گل دریافت می‌کنیم یعنی نتوانسته‌ایم و منظورم در درجه اول خودم است.»

کربران درخصوص نقش فرمین لوپز نیز تأکید کرد: «در مجموع، باید بگویم تیم حریف به عنوان یک مجموعه از ما بهتر بود و این مسئله فراتر از تأثیر فردی بازیکنان آن‌ها بود. نتیجه‌ای که رقم خورد، حاصل همین برتری تیمی بود.»

در پاسخ به پرسشی درباره تغییرات نیمه دوم، سرمربی والنسیا گفت: «آنها با ورود رافینیا توان تهاجمی خود را بیشتر کردند. ما دو گل دریافت کردیم، یکی به‌خاطر ضعف در سازمان دفاعی خودمان و دیگری شوتی از خارج محوطه. آنها عطش بیشتری داشتند و ما به خاطر روند بازی کاملاً از نظر روانی افت کردیم.»

کربران در پاسخ به اینکه آیا اجرای تیمش مطابق با برنامه‌هایش پیش رفت یا نه، گفت: «رویکردی که اتخاذ کردیم ـ که مسئولیت کاملش با من است ـ کار نکرد. من مسئولم که نتوانستم کلید بازی مقابل بارسلونا را پیدا کنم. ما باید بهتر دفاع کنیم.»

او درباره پیامش به هواداران گفت: «دردی که آنها حس می‌کنند را ما هم حس می‌کنیم. من کاملاً درک می‌کنم که آنها ناراحت‌اند، چون نتوانستیم در حد شأن والنسیا ظاهر شویم. باید این نتیجه را جبران کنیم و پیشرفت کنیم، همان‌طور که سال گذشته دو بار این کار را انجام دادیم. چهره‌ای متفاوت از باشگاه و تیم وجود دارد که امروز آن را نشان ندادیم.»

کربران در پاسخ به اینکه آیا مسئولیت این نتیجه را بر عهده می‌گیرد و ایرادات مشخص چه بوده‌اند، گفت: «قطعاً، کاملاً مسئولم. مسئله‌ای کلی است مربوط به شیوه رقابت ما. از نظر تاکتیکی خوب عمل نکردیم، در توپ‌های دوم برنده نبودیم، نتوانستیم خط آفساید را کنترل کنیم و در نهایت اجازه دادیم حملات حریف بر ساختار دفاعی‌مان غلبه کند.»

