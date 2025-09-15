خبرگزاری کار ایران
مصاف پرسپولیس با حریف هم امتیاز

مصاف پرسپولیس با حریف هم امتیاز
پرسپولیس در هفته چهارم مسابقات لیگ برتر، میهمان چادرملو اردکان خواهد بود و این در شرایطی است که دو تیم هم امتیاز هستند.

به گزارش ایلنا، سرخپوشان پایتخت در هفته چهارم مسابقات لیگ برتر خلیج فارس در ورزشگاه تختی تهران میهمان تیم چادرملو اردکان خواهند بود.

پرسپولیس با ۳ بازی، ۱ برد، ۲ مساوی، ۳ گل زده، ۲ گل خورده، تفاضل ۱+ و ۵ امتیاز و تنها به دلیل تعداد گل زده، در رده سوم جدول رده‌بندی قرار دارد.

چادرملو اردکان با ۳ بازی، ۱ برد، ۲ مساوی، ۵ گل زده، ۴ گل خورده، تفاضل ۱+ و ۵ امتیاز در رده دوم جدول جای گرفته است.

پرسپولیس در هفته اول برابر فجر سپاسی به تساوی رضایت داد. در هفته دوم در اصفهان تیم سپاهان را شکست داد و در هفته سوم نیز در شهر قدس با تیم فولاد به تساوی رسید.

چادرملو اردکان در هفته نخست میزبان فولاد بود و با نتیجه یک بر صفر به برتری رسید. در هفته دوم میهمان تیم شمس آذر در قزوین بود و با نتیجه پر گل چهار بر چهار به تساوی رضایت داد و در هفته سوم هم در خانه و در برابر ملوان به تساوی بدون گل رسید.

دو تیم هم امتیاز و هر یک با تفاضل گل ۱+ و ۵ امتیاز در شرایطی به مصاف هم می‌روند که تیم میزبان، چادرملو در ورزشگاه تختی تهران در برابر میهمان پرآوازه خود به میدان می‌رود.

