آغاز اردوهای انتخابی تیم ملی نوجوانان

به گزارش ایلنا، مرحله اول اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران از روز گذشته در کمپ صفاییه استان اصفهان آغاز شد.

در گروه اول این مرحله از تست انتخابی، ۳۴ بازیکن منتخب لیگ‌های پایه نوجوانان در سال ۱۴۰۳ حضور دارند که تمرینات خود را با میزبانی مشترک هیات فوتبال و باشگاه سپاهان تا ۲۵ شهریور پیگیری می‌کنند.

گروه دوم نفرات تست انتخابی هم با حضور نفراتی دیگر از منتخبین لیگ، از ۲۵ تا ۲۸ شهریور در اصفهان حضور خواهند یافت.

۲ مرحله اول اردوهای انتخابی تیم نوجوانان با امکاناتی که هیات فوتبال و باشگاه سپاهان در اختیار تیم گذاشته‌اند، انجام می‌شود و هدف از برگزاری آن ارزیابی دقیق و انتخاب بازیکنان مستعد بر پایه‌ شاخص‌های فنی و اخلاقی است.

