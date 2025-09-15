ستار همدانی: استقلال هنوز تیم نشده/ نگران دروازهبان خارجی هستم
ستار همدانی معتقد است استقلال در شروع فصل جدید با مشکلات مدیریتی و ضعف هماهنگی روبهرو است.
به گزارش ایلنا، استقلال در هفتههای ابتدایی لیگ برتر نتایج پرنوسانی گرفته و شکست دوباره در خوزستان بار دیگر زنگ خطر را برای آبیپوشان به صدا درآورده است. ستار همدانی، پیشکسوت استقلال، در گفتوگویی تحلیلی به بررسی وضعیت تیم پرداخت و از دلایل عدم انسجام و هماهنگی کافی سخن گفت. او ضمن اشاره به اینکه تیم دیر بسته شده و بسیاری از بازیکنان در تعطیلات فیفادی در اختیار کادرفنی نبودند، خریدهای خارجی استقلال را بررسی کرد و انتقاد صریحی به عملکرد آدان داشت. همدانی همچنین درباره نقش مدیریت در موفقیت تیم و حتی احتمال حضور خودش در راس باشگاه نکاتی را مطرح کرد.
*استقلال به رغم موقعیتهایی که داشت باز هم متحمل شکست تکراری در خوزستان شد.
تیم استقلال دیر بسته شد و جنس تیم جور نیست. استقلال در واقع فقط یار گرفته و بعضی از خارجیها مثل آدان در مواقع حساسی که باید مفید نیستند. تعطیلات فیفادی خیلی میتوانست به استقلال کمک کند اما از آنجایی که اکثر بازیکنان ملیپوش هستند و در فیفادی به اردوهای ملی رفتهاند، فرصت ایجاد هماهنگی از دست رفت. استقلال هنوز تیمی که انتظارش را داریم نشده و امیدوارم که در هفتههای آینده به انسجام لازم برسد.
*پس نمیتوان اسکواد خوب استقلال را تضمینی بر قهرمانی این تیم دانست.
تیمها معمولاً در دو حالت آسیب میبینند. یکی زمانی که تیم، جفت و جور نباشد و مثل فصلهای قبل مشکلات مدیریتی وجود داشته باشد و دوم زمانی که اتفاقاً تیم، خیلی خوب بسته شود که در این حالت هم باید خیلی مراقب بود و امیدوارم امسال مدیریت و بزرگترهای تیم مثل چشمی و رضاییان بتوانند استقلال را کنترل کنند تا در مسیر قهرمانی قرار گیرد. تیم برای رسیدن به قهرمانی و اهداف عالی باید تلاش کند. از مدیریت تا ارکان پایین همه باید دست به دست هم دهند و در مسیری درست و به دور از حاشیه عمل کنند. کار سخت است و امیدوارم شرایط برای استقلال خوب پیش برود.
*از میان خریدهای خارجی استقلال کدام بازیکن با سیستم تیم همخوانی بیشتری دارد؟
آسانی فوتبالیست سرحال و تکنیکی به نظر میآید و فکر میکنم خیلی میتواند به استقلال کمک کند. الحدادی هم جذب خوبی بود و میتواند در ادامه مفید باشد. آشورماتوف هم خرید خوبی بود و امیدوارم هرچه زودتر برسد. جنپو هم تازه آمده و باید بیشتر به او زمان داد. خریدهای استقلال باکیفیت است اما در پست دفاع و هافبک بویژه در خط میانی، کمبود هافبک خلاق به چشم میآید.
*اما به نظر میرسد آدان انتخاب خوبی برای خط دروازه نیست و گلر کندی است.
حس میکنم دید آدان مشکل دارد.
*یعنی چشمهایش ضعیف است؟
بله. وقتی گلهای خورده او را بررسی میکنیم به این نکته میرسیم.
*اما عدهای عدم رفلکسهای بموقع او را بهخاطر سن زیاد و دوری اخیرش از فوتبال میدانند.
این موضوعات هم مزید برعلت است و نمیشود منکر آن شد.
*بعد از رفتن نظری جویباری، مدیریت تاجرنیا چطور بوده است؟
تاجرنیا با توجه به اینکه اختیار کامل داشت تصمیمات درستی گرفته است و کاری را که باید در 2-3 ماه گذشته انجام میشد، در 20 روزانجام داد.
*اخیراً صحبتهایی هم درباره احتمال مدیرعاملی شما مطرح شده است.
قبلاً هم در این باره صحبتهایی شده بود و باید ببینیم چه پیش میآید.
*پس همچنان جزو کاندیداهای مدیریت هستید.
ببینیم خدا چه میخواهد.