جنجال دربی منچستر؛ کارمند سیتی با لباس منچستریونایتد اخراج شد!

به گزارش ایلنا، منچسترسیتی در روز پیروزی پرگل برابر رقیب دیرینه‌اش با یک حاشیه عجیب خارج از زمین روبه‌رو شد. یکی از کارکنان فروشگاه در ورزشگاه اتحاد، در حالیکه پیراهن منچستریونایتد به تن داشت، مشغول به‌کار بود و این مسئله به سرعت به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شد.

این اتفاق توسط یکی از هواداران سیتی به نام استوارت در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) گزارش شد. او با انتشار تصویری از این کارمند نوشت: «شوخی عجیبیه @ManCity – یکی از کارکنان در بلوک ۳۱۵ با لباس یونایتد در روز دربی حضور داره!»

باشگاه سیتی بلافاصله به این پیام واکنش نشان داد و در پاسخ اعلام کرد: «ممنون که ما را در جریان قرار دادید. تأیید می‌کنیم که این فرد از موقعیت کاری خود کنار گذاشته شده است.»

در حالیکه این حاشیه توجه هواداران را به خود جلب کرده بود، تیم پپ گواردیولا در زمین مسابقه عملکردی قاطع داشت. سیتیزن‌ها با درخشش ارلینگ هالند که دو گل به ثمر رساند و جرمی دوکو که دو پاس گل داد، با نتیجه ۳-۰ منچستریونایتد را شکست دادند.

انتهای پیام/