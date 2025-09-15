باشگاه رئال مادرید این روزها در میانه یک بحران جدی داوری به سر می‌برد و با انتشار شکایت‌نامه‌ای علیه داوران لیگ اسپانیا، آن را به فیفا ارسال خواهد کرد. محور این اعتراض‌ها، تصمیم جنجالی خسوس خیل مانسانو در بازی اخیر مقابل رئال سوسیه‌داد است که منجر به اخراج دین هویسن، مدافع کهکشانی‌ها شد. رئال در نهایت این بازی را 2-یک برد اما بسیاری در مادرید این کارت قرمز را ناعادلانه و بسیار سختگیرانه می‌دانند و معتقدند هویسن آخرین بازیکنی نبود که می‌توانست مانع موقعیت تک به تک حریف شود. حتی اعتراض‌ها به استفاده نکردن مانسانو از VAR برای بازنگری در تصمیمش نیز شدت گرفته

است.

این لیگ بوی ناامیدی می‌دهد

در رختکن رئال مادرید، اعتراض‌ها به نحوه قضاوت داوران به حدی بالا گرفته که جمله‌ای همچون «این لیگ بوی ناامیدی و بی‌عدالتی می‌دهد» به زبان بازیکنان آمده است. ژابی آلونسو، سرمربی تیم، نیز بشدت از کارت قرمز به هویسن انتقاد کرده و گفته: «توضیح داور من را قانع نکرد. حتماً این صحنه باید دوباره توسط کمیته داوران بررسی شود.» اعتراض‌ها تا جایی پیش رفته که شبکه تلویزیونی باشگاه خواستار صدور «دستور دوری ۲۰۰کیلومتری» از رئال برای مانسانو شده است.

کارنامه پرانتقاد خسوس خیل مانسانو

رئالی‌ها معتقدند این اولین بار نیست که مانسانو علیه آنها قضاوت‌های مشکوک دارد. آنها به بازی‌های قبلی اشاره می‌کنند که در آن، گل‌هایی به اشتباه مردود شده یا پنالتی‌های متعددی علیه‌شان اعلام شده است. شبکه تلویزیونی رئال حتی اسناد پرونده قضایی علیه باشگاه بارسلونا را منتشر کرد که نشان می‌داد مدیران پیشین کمیته داوران به باشگاه بارسلونا هشدار داده بودند مراقب داور جوان و پرطرفداری مانند مانسانو باشند که در آینده بازی‌های مهمی را سوت خواهد زد.

شکایت رسمی و فشار بر کمیته داوران

رئال مادرید با ارسال شکایت‌نامه‌ای به فیفا، به‌طور رسمی از عملکرد سیستم داوری لالیگا انتقاد کرده است. این باشگاه معتقد است که کمیته داوران تحت تأثیر فشارها و سیاست‌های ناعادلانه، بارها به ضرر کهکشانی‌ها تصمیم گرفته است. همچنین گفته می‌شود ریاست فعلی فدراسیون فوتبال اسپانیا، رافائل لوزان آبال، نقشی کلیدی در ادامه همین سیاست‌ها دارد و تغییرات ظاهری در کادر داوری، تنها نمایشی برای حفظ همان داوران قدیمی بوده است.

اتهامات گسترده و حساسیت‌های سیاسی

اعتراض‌ها فراتر رفته و حتی ادعا شده که ائتلافی بین رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا و خاویر تباس، رئیس لالیگا، باعث شده تصمیمات داوری به نفع برخی تیم‌ها باشد و منافع رئال را قربانی کند. اعتراض به زمان‌بندی‌های نامناسب بازی‌ها و فشارهای ناعادلانه به تیم اصلی و تیم دوم (کاستیا) از دیگر مواردی است که رئالی‌ها مطرح کرده‌اند.

انتهای پیام/