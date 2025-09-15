پیروزی شاگرد دیوید تیلور با اشتباه بزرگ کادرفنی برای کامران

به گزارش ایلنا، کامران قاسمپور برخلاف تصوری که از او می‌رفت در نیمه‌نهایی وزن 86کیلوگرم شکست بدی خورد. آن هم در وزنی که مدت‌هاست خاطره خوبی از آن در ذهن ایرانیان نیست. کامران همچون شیری بود که در قفس گیر کرده بود، نه دستانش توان گرفتن را داشت و نه پاهایش توان فرار کردن. توقع می‌رفت در جهانی که دیوید تیلور نیست، کامران قاسمپور کار را دست بگیرد اما جادوگر امریکایی باز هم شعبده‌بازی به راه انداخت و یک کشتی‌گیر جدید رو کرد تا در نبود خودش روی تشک از کنار تشک و در نقش یک مربی کار خودش را بکند.

زاهید والنسیا کشتی‌گیری نبود که بتوان خیلی به قدرت او امید داشت اما چنان کامران را آنالیز کرده بودند که توان هیچ‌کاری را روی تشک نداشت اما واقعاً فقط ضعف آنالیز در کادرفنی ایران و قدرت آنالیز امریکایی‌ها باعث شکست بود؟ جواب این سؤال منفی است البته این ضعف ما و قدرت امریکا در آن در شکست کامران بی‌تأثیر نبود اما واقعیت این است که کامران وقتی باخت که کادرفنی به زور او را مجبور کرد تا در وزن 86 کیلوگرم به میدان برود و شکستی را بپذیرد که طعم تلخ تحقیر را هم به همراه داشت.

کامران وقتی باخت که پژمان درستکار در برنامه تلویزیونی اعلام کرد کامران به 86 کیلوگرم برمی‌گردد. برنامه‌ای که کامران هم در آن حضور داشت و از این اظهارنظر سرمربی تیم ملی اظهار تعجب کرد. کامران وقتی باخت که کادرفنی او را به بهانه مصدومیت از جام تختی معاف کرد در حالی‌که کامران همان موقع در مازندران جلوی یک بستنی‌فروشی معروف نشسته بود و عکس یادگاری می‌گرفت.

کامران وقتی باخت که در انتخابی درون‌اردویی او با ابوالفضل رحمانی شایعه شد که کامران با وزن بیشتری کشتی گرفته. کامران وقتی باخت که به‌خاطر قهرمانی تیمی کادرفنی تصمیم گرفت او را از 92کیلوگرم به 86 برگرداند، در حالی‌که وزن کم کردن برای او ممکن نبود.

سابقه نداشت کامران به پای کشتی‌گیری برسد و نتواند از او امتیاز بگیرد اما در کشتی با زاهید والنسیا امریکایی 6 بار به پا رسید و در هیچ کدام موفق نبود. مشخص بود که او به لحاظ بدنی کم آورده و دستانش دیگر توان ندارند. او تاوان تصمیم اشتباهی را داد که کادرفنی تیم ملی اتخاذ کرده بود و او چاره‌ای جز اطاعت از آن نداشت. حالا کامران مانده و سه سال سخت. البته این سختی برای کادرفنی هم هست. چرا که یکسال را از دست داده و در این فرصت می‌توانست برای میدان دادن به ابوالفضل رحمانی استفاده کند اما این زمان را از دست داد.

انتهای پیام/