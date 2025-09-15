بدشانسی بزرگ مهدی قایدی در امارات
مهدی قایدی بار دیگر دچار مصدومیت شده و وضعیتش در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، مهدی قایدی پس از مصدومیت در ابتدای فصل لیگ امارات و از دست دادن بازیهای ابتدایی النصر و تورنمنت کافا، با امید زیادی به ترکیب تیم خود بازگشته بود اما مصدومیت، بار دیگر گریبانگیر ستاره کلیدی فوتبال ایران شد. این حادثه در دیدار هفته سوم لیگ برتر امارات مقابل الجزیره رخ داد؛ مسابقهای که النصر پس از دو برد متوالی، به امید تثبیت جایگاهش در بالای جدول وارد آن شده بود.
قایدی که در نیمه دوم و از دقیقه ۶۴ وارد زمین شد، تنها ۱۴ دقیقه بعد به دلیل آسیبدیدگی از ناحیه عضلات دوقلوی پای چپ زمین بازی را ترک کرد و جای خود را به بازیکن دیگری داد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که بسیاری از کارشناسان معتقد بودند قایدی پس از مدتی دوری از میادین، آماده بازگشت به روزهای اوج است. عملکرد خوب او در همان دقایق محدود -شامل سه پاس صحیح و خلق یک موقعیت گل- نشانههایی از این آمادگی بود. با این حال، تکرار الگوی مصدومیتهای ناگهانی، بار دیگر تردیدهایی درباره پایداری شرایط بدنی این بازیکن ایجاد کرده است.
از منظر فنی، غیبت احتمالی قایدی میتواند معادلات تاکتیکی النصر را پیچیده کند. این تیم که تاکنون با سیستم هجومی روان موفق شده بود امتیازات کامل را جمعآوری کند، برابر الجزیره با تساوی بدون گل متوقف شد؛ نتیجهای که نشان داد خط حمله بدون تنوع کافی ممکن است به مشکل بخورد. قایدی با توانایی نفوذ از کنارهها و سرعت در انتقال توپ، یکی از مهرههایی است که میتواند در چنین بازیهای بستهای تفاوت ایجاد کند. علاوه بر بعد باشگاهی، این مصدومیت پیامدهای ملی نیز دارد. قایدی در ماههای اخیر تلاش کرده بود بار دیگر جایگاه خود را در تیم ملی ایران تثبیت کند، اما مصدومیت تازه ممکن است این روند را کند سازد. تجربه نشان داده است که بازیکنانی با سابقه آسیبدیدگیهای متوالی معمولاً برای بازگشت به ترکیب اصلی تیمهای ملی با ریسک بیشتری مواجه هستند.
النصر اکنون با ۷ امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به شباب الاهلی در رده دوم جدول قرار دارد، اما آینده این تیم تا حدی به وضعیت سلامتی قایدی گره خورده است. اگر مصدومیت او کوتاهمدت باشد، میتوان امیدوار بود در هفتههای آینده به میدان بازگردد؛ اما در صورت طولانی شدن روند درمان، هم باشگاه النصر و هم تیم ملی ایران باید به دنبال راهکارهای جایگزین باشند.