قضاوت تیم داوری ایران در رقابتهای سطح دو لیگ قهرمانان آسیا
کنفدراسیون فوتبال آسیا از قضاوت حسن اکرمی در مسابقات سطح دو لیگ قهرمانان آسیا خبر داد.
به گزارش ایلنا، دیدار دو تیم ایسترن هنگ کنگ و نام دین ویتنام از گروه F مسابقات سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا 26/ 2025 روز پنجشنبه 10 مهرماه در حالی در هنگ کنگ برگزار میشود که با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم داوری از کشور ایران این بازی را قضاوت می کند.
داور: حسن اکرمی
کمک ها: امیرمحمد داودزاده، بهمن عبدالهی
داور چهارم: امیر عرب براقی
ناظر داوری از فسلطین و نماینده مسابقه از کشور چین تایپه انتخاب شده است.