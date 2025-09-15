به گزارش ایلنا، دیدار دو تیم ایسترن هنگ کنگ و نام دین ویتنام از گروه F مسابقات سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا 26/ 2025 روز پنجشنبه 10 مهرماه در حالی در هنگ کنگ برگزار می‌شود که با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم داوری از کشور ایران این بازی را قضاوت می کند.

داور: حسن اکرمی

کمک ها: امیرمحمد داودزاده، بهمن عبدالهی

داور چهارم: امیر عرب براقی

ناظر داوری از فسلطین و نماینده مسابقه از کشور چین تایپه انتخاب شده است.

