به گزارش ایلنا، امروز قرعه‌کشی اولین دوره جام جهانی فوتسال زنان در مانیل فیلیپین برگزار می‌شود و تیم ملی ایران، پس از کسب سهمیه از طریق سکوی سوم جام ملت‌های آسیا، رقبای خود در مرحله گروهی را خواهد شناخت. حضور ایران در این رویداد تاریخی اتفاقی مهم است که قطعاً به نفع فوتسال ایران خواهد بود اما شرایط تیم ملی و سید آن نشان می‌دهد که مسیر دشواری در انتظار شاگردان شهرزاد مظفر خواهد بود.

مضرات سومی در آسیا

ایران با ایستادن روی سکوی سوم جام ملت‌های آسیا جواز حضور در جام جهانی را به دست آورد، اما تازه در چنین شرایطی است که مضرات این سومی پدیدار می‌شود. نتایج اخیر تیم به ویژه در جام ملت‌ها و سقوط در رده‌بندی فیفا، باعث شده که تیم ملی در سید سوم قرار بگیرد؛ جایی کنار تیم‌هایی مثل کلمبیا، لهستان و نیوزیلند. این سیدبندی به معنای آن است که کشورمان باید در گروه خود با دو قدرت بزرگ فوتسال جهان روبه‌رو شود و به نظر می‌رسد که ایران باید امروز منتظر یک قرعه دشوار باشد.

مظفر، نماینده فوتسال زنان در قرعه‌کشی

برخلاف تیم ملی فوتبال زنان که در مراسم قرعه‌کشی جام ملت‌های آسیا نماینده‌ای نداشت، این‌بار شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی، شخصاً در مانیل حضور دارد. همین نکته کوچک، اهمیت بیشتری به جایگاه فوتسال زنان ایران می‌دهد و می‌تواند فرصتی برای دیده‌شدن این تیم در سطح بین‌المللی باشد. مظفر که سابقه قهرمانی با ایران در آسیا و تجربه حضور روی نیمکت تیم ملی کویت را هم دارد، حالا در آستانه مهم‌ترین تورنمنت تاریخ فوتسال زنان جهان، با حضور در مراسم قرعه‌کشی، نماینده فوتسال ایران در مانیل خواهد بود.

بحران آماده‌سازی

با این حال، شرایط تیم ملی از نظر آماده‌سازی چندان امیدوارکننده نیست. ایران تاکنون فقط توانسته دو بازی دوستانه با روسیه تیم دهم رده‌بندی فیفا تدارک ببیند و سایر برنامه‌های آماده‌سازی به اردوهای داخلی محدود شده است. در حالی که قدرت‌های بزرگ فوتسال جهان در مسیر آماده‌سازی، ده‌ها بازی تدارکاتی و تورنمنت‌های قوی را پشت‌سر گذاشته‌اند، ایران با کمترین فرصت ممکن پا به جام جهانی خواهد گذاشت. این کمبود قطعاً در برابر تیم‌های آماده و پرقدرت جهان کار را سخت‌تر می‌کند.

چشم‌اندازی سخت اما پر از انگیزه

حضور در سید سوم و احتمال همگروهی با غول‌های فوتسال دنیا شاید برای تیم ملی زنان ایران نگران‌کننده باشد، اما از سوی دیگر می‌تواند فرصتی برای نمایش توانایی‌ها باشد. تیمی که با وجود همه مشکلات ساختاری، بارها فراتر از انتظار ظاهر شده، حالا باید در مانیل هم نشان دهد که روحیه جنگندگی‌اش پابرجاست. قرعه سخت پیش رو، نه‌تنها محک جدی برای فوتسال ایران خواهد بود، بلکه می‌تواند تعیین کند آیا این تیم همچنان در قامت یک مدعی منطقه‌ای باقی می‌ماند یا قدمی به سوی سطح جهانی برمی‌دارد.

