خبرگزاری کار ایران
ابراز تمایل بابک زنجانی برای خرید باشگاه پرسپولیس

ابراز تمایل بابک زنجانی برای خرید باشگاه پرسپولیس
بابک زنجانی، یکی از چهره‌های جنجالی سال‌های اخیر، در پیامی منتسب به او در تلگرام اعلام کرده علاقه‌مند به خرید باشگاه پرسپولیس است.

به گزارش ایلنا،  بابک زنجانی با تأکید بر در جریان بودن مراحل قانونی، از هواداران پرسپولیس خواسته به جای ارسال پیام به او، از مسئولان ذی‌ربط پیگیری کنند تا این انتقال در زمان مناسب عملی شود.

در حالی که بابک زنجانی یکی از حاشیه‌سازترین چهره‌های کشور ایران طی یک دهه اخیر محسوب می‌شود، این روزها در حال جولان دادن است و گفته می‌شود به خرید باشگاه پرسپولیس علاقه دارد.

این حواشی هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود و از سوی دیگر واکنش هواداران پرسپولیس هم نسبت به این موضوع مثبت بوده است و گویا آنها اتفاقات گذشته که مربوط به این شخصیت بوده را فراموش کرده‌اند!

دیروز کانال منتسب به بابک زنجانی در تلگرام، پیامی را منتشر کرده و نوشته است: بیش از حد پیام دریافت می‌کنم از دوستان و هواداران پرسپولیس برای خرید این باشگاه. باید بگویم که خودم نیز بشدت تمایل دارم این کار را انجام دهم، اما پروسه‌های قانونی و تأییدات لازم هنوز در جریان است. از هواداران عزیز پرسپولیس خواهش دارم که از من درخواست نکنند و به جای آن، درخواست‌های خود را از افرادی که مسئولیت تأیید این فرایند را دارند، پیگیری کنند تا بتوانیم در زمان مناسب خرید باشگاه را عملی کنیم.

