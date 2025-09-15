خبرگزاری کار ایران
آمار بهتر، امتیاز کمتر؛ پرسپولیس برنده در نبرد اعداد

پرسپولیس پس از تحمل ۲۷ شوت سپاهان در هفته قبل، برابر فولاد آمار هجومی و مالکانه بهتری ثبت کرد و با ۲۰ شوت و برتری در مالکیت و دقت پاس نشان داد روند رو به رشدی دارد.

به گزارش ایلنا،  با این حال، بی‌دقتی در ضربات نهایی و ضعف در نبردهای تن‌به‌تن باعث شد تیم هاشمیان باز هم دو امتیاز خانگی از دست بدهد.

بعد از بازی در اصفهان و مقابل سپاهان، برد بزرگ پرسپولیس در مقابل یکی از پرمهره‌ترین تیم‌های لیگ برتر و در شرایط سخت ورزشگاه نصف جهان تحت تأثیر آمار عجیب آن مسابقه قرار گرفت.

در آن مسابقه سپاهان موفق شد 27 شوت به دروازه پرسپولیس بزند و رکورد شوت به دروازه سرخ‌ها حتی از آن بازی سخت رفت فینال لیگ قهرمانان مقابل کاشیما آنتلرز در ژاپن هم شکسته شد.

با وجود این بعد از دیدار مقابل فولاد با اینکه پرسپولیس در نهایت دو امتیاز خانگی دیگر را از دست داد اما حداقل از نظر فرم بازی و آمار تهاجمی شرایط بهتری پیدا کرد تا هاشمیان در بخشی از صحبت‌هایش به این پیشرفت اشاره داشته باشد.

پرسپولیس در این بازی 20 شوت به طرف دروازه حریف زد که آماری قابل توجه به حساب می‌آید هر چند فقط 7 تا از این شوت‌ها داخل چهارچوب بود تا مشخص شود بی‌دقتی، عدم تمرکز و شاید هم مهارت پایین در نواختن ضربات نهایی یکی از دلایل نتیجه نگرفتن تیم هاشمیان در این مسابقه بوده است.

بعد از این بازی محمد محمدی مدیرعامل باشگاه فولاد تأکید کرد بازی مالکانه تیمش نقطه مثبت بازی فولاد بوده اما آمار نشان می‌دهد پرسپولیس در این آیتم 55.1 به 44.9 درصد بهتر عمل کرده است.

پرسپولیس دو برابر فولاد شوت زد(20 به 10) و تعداد شوت‌های داخل چهارچوبش هم بیشتر بود(7 به 3) اما آنچه جالب‌تر به نظر می‌رسد آمار امید گل این تیم بود که نسبت به حریف برتری خاصی داشت (2.36 به 1.19).

پرسپولیس در دقت پاس هم بهتر از حریفش بود(85 به 81.9) اما در تنها آیتمی که باخت نبردهای تن به تن بود (44.1 به 55.9 درصد) که این نشان می‌دهد تیم هاشمیان هنوز از نظر فیزیکی فرم خوبی ندارد.

با وجود پیشرفت در آمار آنچه مورد استناد هواداران و البته جدول رده‌بندی لیگ قرار می‌گیرد برد و رسیدن به امتیازهای بیشتر است که در بازی با فولاد حداقل امتیاز نصیب پرسپولیس شد و طبیعتاً پیشرفت در ثبت آمار شاید چندان به چشم نیاید.

