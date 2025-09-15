فشار هواداران به هاشمیان؛ از انتقاد به نقلوانتقالات تا شعارهای احتمالی روی سکوها
پرسپولیس با ۵ امتیاز از سه بازی آغازین لیگ در رده سوم جدول قرار دارد، اما نمایش تیم و سبک بازی سرخها رضایت هواداران سختگیر را جلب نکرده است.
به گزارش ایلنا، انتقادها که ابتدا متوجه رضا درویش مدیرعامل باشگاه بود، حالا به وحید هاشمیان هم رسیده و سرمربی تیم به دلیل تعویضها، سبک بازی و کمبود رزومه مورد حمله قرار گرفته است؛ شرایطی که میتواند روزهای سختی را برای او رقم بزند.
سه بازی، دو تساوی و تنها یک برد. بردی که حیثیتی و شیرین بود اما خوششانسی در آن نقش پررنگی داشت و البته سبک بازی پرسپولیس متناسب با فلسفه تاریخی باشگاه و آنچه هاشمیان دربارهاش تأکید کرده بود، نداشت.
سه بازی و تنها 5 امتیاز. البته که بقیه مدعیان هم شروع خوبی نداشتهاند و همین حالا پرسپولیس در رده سوم جدول قرار دارد اما این چیزی نیست که هوادار پرسپولیس را حتی در پایان هفته سوم راضی نگه دارد.
هواداری که 5 قهرمانی متوالی لیگ برتر را دیده و طعم دو بار حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیا را در هفت سال گذشته چشیده، هرگز به این مدل بازی کردن و امتیاز گرفتن راضی نخواهد شد.
هر چند بعد از هر مسابقه این رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس است که به خاطر انفعال در نقل و انتقالات - به زعم هواداران سختگیر - و تعلل در تکمیل فهرست تیم مورد عتاب قرار میگیرد و تبدیل به سیبل دائمی سکوها حتی بعد از پیروزی میشود اما نشانههایی از تاختن به وحید هاشمیان هم بروز کرده است.
کافی است به کامنتهای هواداران پرسپولیس ذیل مصاحبه هاشمیان بعد از بازی فولاد دقت کنید. غالب کامنتها سرمربی را بعضاً با الفاظی تند و حتی دور از ادب هدف گرفتهاند. هر چند روی این کامنتها کنترلی وجود ندارد و شاید اصلاً بعضی از آنها توسط هواداران تیمهای رقیب منتشر شده باشد تا مثلاً پرسپولیس را بهم بریزند اما قابل پیشبینی بود که کمکم شرایط برای هاشمیان سختتر شود.
حالا همان هوادارانی که در ابتدا از سرمربیگری هاشمیان حمایت کرده بودند به مدل حرف زدن او ایراد میگیرند. آنها در کامنتهایشان میگویند او حرفهای تکراری میزند و مثل یک نوار ضبط شده یکسری حرف را هر هفته تکرار میکند. آنها میگویند سرمربی پرسپولیس ترسو است و این ترس از مقابله با باشگاه در بستن تیم تا نحوه تعویضهایش در زمین نمود دارد.
این هواداران سختگیر از تک تک جزئیات مربوط به بازی پرسپولیس و تصمیمات سرمربیاش ایراد میگیرند. از سبک بازی، تعویضها تا تنها بودن علیپور در خط حمله و استفاده از بازیکنان در پستهای غیرتخصصی یا حضور برخی بازیکنان در ترکیب تحت هر شرایطی. آنها حتی در زمینه انتقاد از سرمربی پرسپولیس پا را فراتر گذاشته و از حالا میگویند مربیای که هیچ رزومهای در تیمهای بزرگ نداشته قابلیت رهبری تیمی مثل پرسپولیس را ندارد و نمیتواند اتفاق مثبتی در این تیم رقم بزند.
با وجود تأکید هاشمیان بر اینکه هیچ مشکلی بین او و باشگاه در موضوع نقل و انتقالات وجود ندارد اما این مسأله همچنان مورد انتقاد هواداران افراطی پرسپولیس است و به نظر نمیرسد آنها در روزهای آتی خصوصیات اخلاقی هاشمیان را در نظر بگیرند و خبری از رفتار و واکنشهای جنتلمنانه نیست.
با در نظر گرفتن نظرات سفت و سخت هواداران به نظر میرسد کم کم مواضع آنها نسبت به سرمربی پرسپولیس تهاجمی شده و هاشمیان باید منتظر روزهای سختی باشد.
البته که پرسپولیس برای بازی با فولاد چهار بازیکن مصدوم داشت و تعداد زیادی از نفرات ملیپوش نزدیک به دو هفته در تمرینات حضور نداشتند اما هواداران این موارد که هاشمیان نیز به آنها تأکید کرده بود را هرگز موانعی برای کسب نتیجه در نظر نمیگیرند و انتظار میرود فشار روی سرمربی سرخها بیشتر شود تا جایی که شاید مثلاً بعد از هفته پنجم، در صورت ناکامی در کسب نتیجه یا بهبود شکل بازی تیم، این هاشمیان باشد که در کنار درویش مورد انتقاد قرار میگیرد و سکوهای سرخ بدون در نظر گرفتن شخصیت اخلاقمدار سرمربی، مدل بیان انتقادهایشان را از کامنتهای نوشتاری در سایتهای ورزشی و شبکههای اجتماعی به شعار روی سکوها تغییر دهند.