به گزارش ایلنا، سرآسیایی با وجود سابقه کار در تیم‌های مختلف لیگ برتر و لیگ یک، عذرخواهی خود را اعلام کرد تا نود همچنان بدون سرمربی بماند.

مجتبی سرآسیایی که سابقه هدایت تیم‌های شهرخودرو مشهد، سایپا و فجر شهیدسپاسی شیراز را دارد و علاوه بر آن در کادرفنی باشگاه‌های متعددی ازجمله گل‌گهر سیرجان، ذوب‌آهن، مس رفسنجان و... تجربه فعالیت داشته، گزینه باشگاه نود ارومیه بود ولی تصمیم گرفت سرمربیگری این تیم را قبول نکند.

باشگاه نود ارومیه پس از قطع همکاری سریع با ابراهیم اشکش که در ابتدای فصل جدید لیگ دسته اول اتفاق افتاد، به دنبال انتخاب سرمربی جدید رفت و مذاکرات خوبی هم با مجتبی سرآسیایی انجام داد ولی در نهایت توافق نهایی حاصل نشد.

مذاکرات باشگاه نود ارومیه با سرآسیایی به طور جدی دنبال شد و حتی طرفین به توافق نزدیک شدند، اما در نهایت این مربی ضمن عذرخواهی از مدیران این باشگاه، تصمیم گرفت هدایت نماینده آذربایجان غربی در لیگ دسته اول را قبول نکند. سرآسیایی که تجربه کار در کنار امیر قلعه‌نویی را در گل‌گهر داشته و طی فصول اخیر در مس رفسنجان، ذوب‌آهن و... فعالیت کرد و حتی پیش از شروع این فصل همراه با محمد ربیعی به خیبر خرم‌آباد رفته و از کادرفنی این تیم جدا شد، تصمیم گرفت در این مقطع هدایت نود ارومیه را قبول نکند.

