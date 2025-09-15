چهارمین شکستگی سر برای علی طاهران؛ کاپیتان چادرملو دوباره با بانداژ به میدان برگشت

به گزارش ایلنا، او بار دیگر از ناحیه سر دچار شکستگی شد و با پنج بخیه و سری بانداژشده به بازی ادامه داد؛ اتفاقی که برای چهارمین‌بار در دو فصل اخیر برای او رخ می‌دهد.

تیم چادرملو اردکان در حالی مقابل ملوان به تساوی رسید که این دیدار برای کاپیتان اردکانی‌ها با یک اتفاق تلخ و تکراری همراه بود. علی طاهران، هافبک جنگنده و کاپیتان چادرملو، در میانه نیمه نخست در یک نبرد با محمد علی‌نژاد دچار برخورد شدید شد که منجر به شکستگی دوباره سر او شد.

کادر پزشکی تیم پس از مداوا و پانسمان ویژه توانستند او را آماده بازگشت به میدان کنند و طاهران با سری بانداژشده به بازی ادامه داد، هرچند شدت آسیب‌دیدگی به حدی بود که پنج بخیه روی سر او زده شد. این حادثه برای طاهران تازگی نداشت چرا که او در طول فصل گذشته بارها با چنین مصدومیت تکراری مواجه شده بود.

نخستین‌بار در بازی مقابل استقلال خوزستان، کاپیتان چادرملو پس از برخورد شدید از ناحیه سر آسیب دید اما با بانداژ به میدان برگشت. او همچنین در دو دیدار رفت و برگشت فصل قبل برابر پرسپولیس هم با همین مشکل روبه‌رو شد؛ در بازی رفت خیلی زود مجبور به مداوا شد و در مسابقه برگشت نیز در دقایق پایانی پس از برخورد با سعید مهری بشدت از ناحیه سر آسیب دید و حتی کارش به بیمارستان کشید. حال، با تکرار این مصدومیت برای چهارمین‌بار طی دو فصل اخیر، طاهران در شرایطی ویژه از این نظر قرار گرفته است.

انتهای پیام/