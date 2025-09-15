خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چهارمین شکستگی سر برای علی طاهران؛ کاپیتان چادرملو دوباره با بانداژ به میدان برگشت

چهارمین شکستگی سر برای علی طاهران؛ کاپیتان چادرملو دوباره با بانداژ به میدان برگشت
کد خبر : 1686044
لینک کوتاه کپی شد.

تساوی چادرملو برابر ملوان برای علی طاهران، کاپیتان جنگنده اردکانی‌ها با حادثه‌ای تلخ همراه شد.

به گزارش ایلنا،  او بار دیگر از ناحیه سر دچار شکستگی شد و با پنج بخیه و سری بانداژشده به بازی ادامه داد؛ اتفاقی که برای چهارمین‌بار در دو فصل اخیر برای او رخ می‌دهد.

تیم چادرملو اردکان در حالی مقابل ملوان به تساوی رسید که این دیدار برای کاپیتان اردکانی‌ها با یک اتفاق تلخ و تکراری همراه بود. علی طاهران، هافبک جنگنده و کاپیتان چادرملو، در میانه نیمه نخست در یک نبرد با محمد علی‌نژاد دچار برخورد شدید شد که منجر به شکستگی دوباره سر او شد.

کادر پزشکی تیم پس از مداوا و پانسمان ویژه توانستند او را آماده بازگشت به میدان کنند و طاهران با سری بانداژشده به بازی ادامه داد، هرچند شدت آسیب‌دیدگی به حدی بود که پنج بخیه روی سر او زده شد. این حادثه برای طاهران تازگی نداشت چرا که او در طول فصل گذشته بارها با چنین مصدومیت تکراری مواجه شده بود.

نخستین‌بار در بازی مقابل استقلال خوزستان، کاپیتان چادرملو پس از برخورد شدید از ناحیه سر آسیب دید اما با بانداژ به میدان برگشت. او همچنین در دو دیدار رفت و برگشت فصل قبل برابر پرسپولیس هم با همین مشکل روبه‌رو شد؛ در بازی رفت خیلی زود مجبور به مداوا شد و در مسابقه برگشت نیز در دقایق پایانی پس از برخورد با سعید مهری بشدت از ناحیه سر آسیب دید و حتی کارش به بیمارستان کشید. حال، با تکرار این مصدومیت برای چهارمین‌بار طی دو فصل اخیر، طاهران در شرایطی ویژه از این نظر قرار گرفته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی