به گزارش ایلنا، اظهارات تند مدیران دو باشگاه، صدور بیانیه فولاد و واکنش استقلال خوزستان، فضای فوتبال خوزستان را ملتهب کرده است؛ جایی که هر دو طرف از حق میزبانی و نگاه حمایتی یا مادی به موضوع سخن می‌گویند.

همه چیز از مصاحبه کیوان بابادی مدیرعامل استقلال خوزستان بعد از پیروزی تیمش مقابل استقلال تهران آغاز شد. البته این مصاحبه از آنجایی به مذاق فولادی‌ها خوش نیامد که بابادی از الفاظ خاصی استفاده کرد. دعوا سر اختصاص ورزشگاه شهدای فولاد بود. کاملاً طبیعی به نظر می‌رسید که همتای او در باشگاه فولاد یعنی محمد محمدی هم در مقام پاسخگویی برآید؛ اتفاقی که بعد از بازی این تیم مقابل پرسپولیس رخ داد: «بابادی خجالت نکشید آن حرف‌ها را زد؟ حداقل از مجموعه ما بیرون می‌رفتند و این حرف‌ها را می‌زدند. نمی‌دانم با چه رویی در مورد زمین بازی ما حرف زد. تا ۲۴ ساعت قبل از بازی استقلال خوزستان و استقلال مجوز نداشتیم زمین را بدهیم. دو سه سال است رایگان از امکانات ما استفاده می‌کنند و یک ریال پول نمی‌دهند. این حرف‌ها نخ نما شده و دیگر بحث قومیتی در ایران نداریم. از پارسال بدهکار هستند و سال گذشته ۳۲۰ صندلی شکسته شد. شب گذشته ۱۰۰ صندلی شکسته، چه کسی جواب می‌دهد؟ ورزشگاه غدیر در اختیارتان بوده و نمی‌دانستید بازی دارید.»

اما آنها به همین هم رضایت ندادند و چند ساعت بعد از مصاحبه محمدی، بیانیه‌ای را در همین خصوص انتشار دادند.

در بخشی از آن اینطور آمده است: «تصمیم‌گیری در خصوص برگزاری مسابقات ورزشی در این مجموعه، منحصراً در اختیار کادرفنی و مدیریتی باشگاه فولاد خوزستان بوده و مدیریت شرکت فولاد و شخص آقای ابراهیمی در این خصوص هیچ‌گونه دخالتی نداشته‌اند. درخواست برگزاری این مسابقه از سوی باشگاه استقلال خوزستان در تاریخ ۶ شهریور ۱۴۰۴، ارائه و در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ مورد موافقت قرار گرفت. با این حال، در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ مصوبه جدید فرماندار محترم اهواز مبنی بر برگزاری مسابقه ابلاغ شد و نهایتاً قرارداد مربوطه با باشگاه استقلال خوزستان منعقد گردید. باشگاه استقلال خوزستان بابت دو مسابقه برگزار شده در سال ۱۴۰۳ هیچ‌گونه هزینه‌ای پرداخت نکرده و چک‌های مربوطه نیز برگشت خورده است.» حالا باید منتظر جوابیه باشگاه استقلال خوزستان باشیم. فقط خواهشاً اگر قصد دارید این جنگ زرگری را ادامه دهید حداقل حرمت همشهری بودن را حفظ کنید.

همان طور که انتظار می‌رفت باشگاه استقلال اهواز هم به این بیانیه واکنش نشان داد. شهرام هزاریان عضو هیأت مدیره و سخنگوی باشگاه استقلال خوزستان گفت: «مدیران باشگاه فولاد هم باید بدانند که تنها یک تیم در خوزستان وجود ندارد. اگر مصوبه‌ای برای میزبانی ورزشگاه شهدای فولاد از دیدارهای استقلال خوزستان تصویب شده است، نباید منتی گذاشته شود. همه ما ایرانی هستیم، اما از مدیران فولاد انتظار داریم استقلال خوزستان را به چشم هم‌استانی ببینند. باید تلاش کنیم یکدیگر را تقویت کنیم. فولاد از امکانات خوبی بهره می‌برد و قراردادهای خوبی بسته است.» هزاریان در ادامه اظهارت خود تصریح کرد: «برگزاری بازی در ورزشگاه شهدای فولاد مطابق مصوبه شورای ورزش استان خوزستان و با دستور استاندار بوده است. وقتی میزبان هستیم، در اصفهان یا کرمان بازی نمی‌کنیم و نیازی به این جنجال‌ها نیست. استقلال خوزستان نیز هواداران خودش را دارد و حدود 20 هزار هوادار برای همین مسابقه به ورزشگاه آمدند. از مدیران فولاد انتظار داریم به جنبه مادی داستان نگاه نکنند. توقع داشتیم وقتی با چالش میزبانی مواجه هستیم، باشگاه فولاد به ما پیشنهاد استفاده از ورزشگاه شهدای فولاد را بدهد. اگر فولاد چنین مشکلی داشت، استقلال خوزستان با آغوش باز ورزشگاه غدیر را در اختیار فولاد قرار می‌داد.»

انتهای پیام/