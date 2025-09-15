هفته سوم لیگ برتر؛
رکورد تازه در کارتهای قرمز و زرد و هشدار درباره اوجگیری بداخلاقی در فوتبال ایران
لیگ برتر فوتبال ایران در هفته سوم با ثبت ۳۷ کارت زرد و ۴ کارت قرمز به صحنهای پرتنش و پرحادثه تبدیل شد؛ آماری که نسبت به سالهای گذشته رشد قابل توجهی نشان میدهد.
به گزارش ایلنا، کارشناسان داوری هشدار میدهند ادامه این روند میتواند بحران تازهای برای تیمها و داوران رقم بزند و راهکارهایی مانند جریمه مالی بازیکنان برای کنترل رفتارها ضروری است.
هفته سوم بیست و پنجمین دوره لیگ برتر ایران تصویری از یک لیگ پرتنش و پرحادثه ارائه داد. افزایش چشمگیر کارتهای قرمز و زرد، حضور بازیکنان سرشناس در میان اخراجیها و واکنشهای بازیکنان نسبت به اقدام داور، نشان میدهد که مدیریت رفتار و کنترل هیجانات بازیکنان، یکی از چالشهای اصلی این فصل خواهد بود. در این هفته از مسابقات لیگ برتر بازیکنان 16 تیم لیگ برتری 37 کارت زرد و 4 کارت قرمز دریافت کردند که این آمار جدیدی در فوتبال ایران است.
براساس اطلاعات بهدست آمده و با توجه به برگزاری هفته سوم مسابقات لیگ، به ازای هر بازی 41 صدم کارت قرمز ثبت شده است. این در حالی است که در 24 هفته لیگ بیست و چهارم 26 صدم کارت قرمز به ازای هر بازی از جیب داوران خارج شده است. علاوه بر این در لیگ بیست سوم 25 صدم و در لیگ بیست و دوم 18 صدم کارت قرمز به ازای هر بازی دریافت شده که این موضوع نشاندهنده پیشرفت فوتبال ایران در بداخلاقی است!