به گزارش ایلنا، سرمربی ایتالیایی هویلوند ۲۲ ساله را با اسکات مک‌تامینی مقایسه کرد و او را خوش‌یمن برای تیمش دانست.

آنتونیو کونته اظهارات جالبی را پس از گلزنی راسموس هویلوند در اولین دیدارش با پیراهن ناپولی مطرح کرد. هویلوند شروعی فوق‌العاده در ناپولی داشت. این مهاجم دانمارکی تنها ۱۴دقیقه برای گلزنی در اولین بازی با پیراهن این تیم زمان نیاز داشت. کونته پس از پایان این مسابقه از این مهاجم سابق آتالانتا تمجید کرد و با لحنی طنزآمیز از منچستریونایتد بابت واگذاری این بازیکن تشکر کرد و گفت هویلوند مانند اسکات مک‌ تامینی، هافبک سابق شیاطین سرخ، برایشان خوش‌شانسی خواهد آورد.

کونته پس از پیروزی ۳بریک مقابل فیورنتینا در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در این باره اظهار داشت: «هویلوند تنها ۲۲سال سن دارد. ما او را از منچستریونایتد گرفتیم، همان‌طور که با مک‌ تامینی هم این کار را کردیم و برایمان خوش‌شانسی آورد. ما از کیفیت‌های او آگاه بودیم، او پتانسیل زیادی دارد و می‌تواند پیشرفت کند. مشخص است که پسر بااستعدادی است و آینده روشنی دارد. ما هویلوند را به جای روملو لوکاکو جذب کردیم که مدتی طولانی از میادین دور خواهد بود.»

