سیمئونه پس از اولین برد فصل: گریزمان و کوکه تاریخ زنده اتلتیکو هستند

به گزارش ایلنا، سرمربی آرژانتینی با ستایش از گل نیکو گونزالس، تأکید کرد تیمش شایسته امتیازات بیشتری در فصل جاری بوده است.

دیگو سیمئونه بعد از اولین برد فصل اتلتیکو مادرید از گریزمان و کوکه ستایش کرد. مربی آرژانتینی بعد از برتری ۲-صفر مقابل ویارئال گفت: «چه حسی دارم؟ همان احساسی که از انجام مسئولیت‌مان داریم. ما شایسته امتیازات بیشتری بودیم و امروز تیم مقابل حریفی که خوب بازی می‌کند و ضدحمله‌های خطرناکی دارد، عملکردی عالی داشت. گل استثنایی نیکو گونزالس به ما کمک کرد. همه برای حضور او تلاش کردیم و امروز دیدیم چه کیفیتی در سمت چپ به تیم اضافه کرد.»

او در مورد ماندنش در زمین پس از بازی گفت: «امروز روز معمولی نبود. بعد از کسب فقط دو امتیاز، هواداران تشنه پیروزی بودند. احساس کردم لحظه خوبی است که نزدیک‌تر شوم و از آن لحظه کوتاه لذت ببرم تا فردا به فکر لیورپول باشیم.»

سیمئونه به تمجید از کوکه و گریزمان دو بازیکن باتجربه تیمش نیز پرداخت: «وقتی از آنها حرف می‌زنم، احساساتی می‌شوم چون آنها تاریخ زنده اتلتیکومادرید هستند. امروز بازی‌ای بود که به آنها نیاز داشتیم، اقتدار و خونسردی. هر زمان که تشخیص بدهم به حضورشان نیاز داریم، مثل امروز بازی خواهند کرد.»

