هری کین اولین بازیکن تاریخ با گلزنی برابر همه تیم های بوندسلیگا
هری کین با دو گل مقابل هامبورگ، موفق شد برابر تمام ۲۰ تیم بوندسلیگا گلزنی کند و رکوردی بیسابقه در تاریخ این لیگ به ثبت برساند.
به گزارش ایلنا، مهاجم انگلیسی بایرن مونیخ با گلزنی در دیدار شنبهشب باواریاییها برابر هامبورگ به رکورد بینظیری دست یافت. او برابر تمام ۲۰ تیم فعلی بوندسلیگا گلزنی کرده است. این بازیکن ۳۲ساله با ۶۷ گل در ۶۶ بازی سریعترین بازیکن تاریخ بوندسلیگا از نظر میانگین گلزنی است.
دو گل بازیکن ۳۲ساله بایرن مقابل هامبورگ به این معنی است که او دروازه همه تیمهای بوندسلیگایی را که با آنها روبهرو شده باز کرده است. مهاجم سابق تاتنهام پس از اینکه بایرن سه برد از سه بازی در لیگ به دست آورد، گفت: زمان زیادی را در لیگ برتر گذراندم و توانستم در آنجا نیز گلزنی کنم. بایرن خیلی به من میآید. نحوه بازی و پرسکردن ما برای من خیلی عالی است و به من فضا و فرصت میدهد تا توپ را بگیرم. من بازیکنان دونده زیادی را پشت سرم دارم که کار را برایم راحت میکنند.
کین با یک پاس گل و دو گل مقابل هامبورگ به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. هری کین پس از تنها سه هفته بازی، پنج گل و سه پاس گل دارد که آمار بسیار خوبی است. کین اکنون در ۱۰۱ بازی رسمی در تمام رقابتها برای بایرن ۹۳ گل به ثمر رسانده است.