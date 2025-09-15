درخشش سون هیونگ مین در MLS

به گزارش ایلنا، سون هیونگ مین ستاره کره‌ای که پس از درخشش در دیدارهای ملی برابر امریکا و مکزیک به ترکیب لس‌آنجلس اف‌سی برگشته بود، در دیدار برابر سن‌خوزه ارث‌کوئیکس دومین گل خود در لیگ حرفه‌ای فوتبال امریکا را به ثمر رساند و نقش پررنگی در پیروزی ۴-۲ تیمش داشت.

سون در حالی که تنها ۵۲ ثانیه از بازی گذشته بود، روی پاس آرتِم اسمولیاکوف و ارسال دقیق به محوطه، با ضربه‌ای آرام دروازه میزبان را باز کرد. این گل سریع‌ترین گل او در MLS و دومین گلش بعد از ضربه ایستگاهی دیدار برابر دالاس به شمار می‌رود.

لس‌آنجلس اف‌سی با تکیه بر گل ابتدایی سون و هت‌تریک درخشان دنیس بوانگا خیلی زود اختلاف را افزایش داد و با وجود بازگشت نسبی حریف، در نهایت با نتیجه ۴-۲ پیروز شد. سون نیز در دقیقه ۸۰ جای خود را به داوید مارتینس داد و با تشویق گسترده تماشاگران زمین را ترک کرد.

این دیدار در حضور بیش از ۵۰ هزار تماشاگر کره‌ای و امریکایی برگزار شد که رکورد تازه‌ای در ورزشگاه لیوایز به ثبت رساند. استقبال هواداران کره‌ای از سون یکی از نکات جالب مسابقه بود که از زمان انتقال سون هیونگ مین به لیگ امریکا دیده شده است.

