بحران بارسلونا با فیفا و یوفا بالا گرفت
روابط باشگاه بارسلونا با فیفا و یوفا به دلیل اختلافات بر سر سوپرلیگ، جام جهانی باشگاهها و دیدارهای خارج از کشور به نقطه حساسی رسیده است.
به گزارش ایلنا، روابط بین باشگاه بارسلونا و نهادهای بینالمللی فوتبال یعنی فیفا و یوفا در وضعیت مناسبی قرار ندارد. خوان لاپورتا، رئیس باشگاه با اظهارات اخیر خود درباره موضوعاتی مهم مانند سوپرلیگ و جام جهانی باشگاهها، خشم مدیران ارشد این نهادها یعنی جیانی اینفانتینو و الکساندر چفرین را برانگیخته است. لاپورتا بهخصوص از اعطای کارت دعوت ویژه به باشگاه اینترمیامی، تیم لیونل مسی، برای حضور در مسابقات جام جهانی باشگاهها که بارسلونا از حضور در آن محروم شد، ابراز نارضایتی کرده است؛ موضوعی که فیفا را بسیار ناراحت کرده است.
همچنین چفرین مخالفت خود را با برنامه لالیگا، ویارئال و بارسلونا برای برگزاری دیداری از فصل 26-2025 لالیگا در میامی اعلام کرده است. علاوه بر این، بارسلونا و رئال مادرید هنوز به پروژه سوپرلیگ که رقیبی برای لیگ قهرمانان است، پشت نکردهاند. این مسائل باعث شده روابط بارسلونا با فیفا و یوفا در شرایط حساسی قرار گیرد که لاپورتا باید در آیندهای نزدیک آنها را بهبود بخشد.