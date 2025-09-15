به گزارش ایلنا، فروش بلیت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ از روز چهارشنبه آغاز شد، اما روند ثبت‌نام و خرید بلیت‌ها با مشکلات متعددی از جمله انتظار طولانی، خطاهای سایت و سردرگمی هواداران همراه بود. در این دوره فروش ابتدا به مشتریان ویژه یکی از اسپانسرهای اصلی فیفا یعنی «ویزا» اختصاص یافت و قرار بود همه متقاضیان در قرعه‌کشی شانس برابر داشته باشند، اما ورود به سایت با پیغام‌های خطا و انتظار زیاد مواجه شد و برخی حتی پس از بیش از یک ساعت انتظار نیز موفق به ثبت‌نام نشدند. فیفا دلیل این مشکلات را تقاضای بسیار بالا اعلام و تأکید کرد زمان ورود به سایت تأثیری در شانس انتخاب شدن در قرعه‌کشی ندارد.

در ۲۴ساعت نخست بیش از یک‌ونیم میلیون نفر برای دریافت بلیت‌ها درخواست دادند و مهلت ثبت‌نام تا ۱۹سپتامبر ادامه دارد. پس از پایان این مرحله، فیفا بات‌ها را حذف کرده و به صورت تصادفی افراد منتخب را اعلام می‌کند تا از اول اکتبر امکان خرید بلیت‌ها را داشته باشند.

در این مرحله اولیه حدود یک‌میلیون بلیت از مجموع کل بلیت‌های جام جهانی که اولین دوره با حضور ۴۸تیم و میزبانی سه کشور امریکای شمالی است، عرضه خواهد شد. در ادامه چند مرحله فروش دیگر، از جمله مرحله بدون نیاز به کارت ویزا، قرعه‌کشی برای مسابقات مشخص و فروش نهایی در بهار ۲۰۲۶ برگزار می‌شود.

سیستم قیمت‌گذاری فیفا از نوع پویا خواهد بود و قیمت‌ها براساس میزان تقاضا تغییر می‌کند؛ قیمت بلیت‌ها برای دیدن بازی‌های حساس مانند فینال تا ۶۷۳۰دلار اعلام شده است. همچنین فیفا برای مقابله با فروش بلیت‌های غیررسمی، پلتفرم رسمی فروش مجدد راه‌اندازی خواهد کرد که سقف قیمت نخواهد داشت.

فیفا محدودیت خرید تا ۴بلیت برای هر نفر در ۱۰مسابقه را اعمال کرده و مکان دقیق صندلی‌ها در این مرحله مشخص نیست. همچنین بخشی از بلیت‌ها به دارندگان «توکن حق خرید» اختصاص یافته که پیش‌تر با پرداخت‌های قابل توجهی این توکن‌ها را خریداری کرده‌اند.

این فرایند پیچیده و پراسترس، واکنش‌های متعددی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته و سؤالات زیادی درباره شفافیت و عدالت در فروش بلیت‌ها ایجاد کرده است. جام جهانی ۲۰۲۶ که قرار است در امریکا، کانادا و مکزیک برگزار شود، با توجه به تعداد تیم‌ها و گستردگی میزبانی، چالشی بزرگ برای فیفا در مدیریت فروش بلیت‌ها به شمار می‌رود.

