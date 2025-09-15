به گزارش ایلنا، پس از تعطیلات بازی‌های ملی سپتامبر، آرسنال با ترکیبی تازه و بازیکنان جدید، نمایشی امیدوارکننده مقابل ناتینگهام فارست داشت و با نتیجه ۳-صفر به پیروزی رسید. این مسابقه بار دیگر نشان داد که تغییرات میکل آرتتا در ترکیب و تاکتیک تیم، چه تأثیر مهمی در روند پیشرفت این تیم در فصل جاری داشته است.

یکی از نکات برجسته این بازی، حضور پنج بازیکن جدیدی بود که در تابستان به جمع توپچی‌ها اضافه شدند و توانستند عملکرد مثبتی از خود نشان دهند. نونی مادوئکه، بازیکن تازه‌وارد و بال راست آرسنال، بیش از همه درخشید و با بازی هجومی و تکنیکی‌اش، مدافعان ناتینگهام را آشفته کرد. او که با پای چپ بازی می‌کند اما در سمت راست قرار داشت، با حرکات دقیق و پاس‌های متنوع، نشان داد که می‌تواند نقش مؤثری در حملات تیم داشته باشد و این موضوع شور و هیجان را به هواداران بازگرداند.

کریستیان موسکرا، مدافع جوان ۲۱ساله، پس از عملکرد خوب مقابل لیورپول، این بار نیز با نمایش دفاعی قوی و مقابله مؤثر با مهاجم بلندقد حریف، ثابت کرد که می‌تواند در خط دفاعی تیم سهم مهمی ایفا کند. آرتتا درباره او گفت: «این بازیکن خواهان فرصت و پیشرفت زیادی است و می‌تواند رقابت جدی برای جایگاه‌های اصلی ایجاد کند.»

در خط میانی نیز، میکل مورینو به جای دکلان رایس در ترکیب شروع کرد که دلیل آن مدیریت دقیقه‌های بازی رایس برای مسابقات بزرگ آینده بود. بازگشت مرینو با روحیه بالا پس از درخشش در تیم ملی اسپانیا، به آرسنال تنوع تاکتیکی و کیفیت بیشتری بخشید، اگرچه او بیشتر در نیمه دوم به موقعیت هجومی‌تر تغییر جایگاه داد و تأثیرگذاری خوبی داشت.

از نکات جالب دیگر بازی، شروع همزمان مرینو، مارتین زوبیمندی و مارتین اودگارد بود؛ ترکیبی که پیش‌تر در رئال سوسیداد کنار هم بازی کرده بودند اما اودگارد به دلیل مصدومیت زودتر زمین را ترک کرد و ایتان نوانری ۱۸ساله جای او را پر کرد. نوانری، با وجود سن کم، پیشرفت قابل توجهی در پست هافبک مرکزی داشته و نمایش‌هایی از تسلط و شخصیت بازی را ارائه داده است.

آرتتا درباره نوانری گفت: «او بسیار راحت توپ را پیش می‌برد و همیشه هدفش گلزنی است. داشتن بازیکنانی با این ویژگی‌های مختلف در یک پست، فرصت‌های تاکتیکی خوبی برای تیم ایجاد می‌کند.»

پیروزی ۳-صفر مقابل ناتینگهام فارست پس از پیروزی ۵-صفر مقابل لیدز، نشان می‌دهد که خریدهای تابستانی آرسنال توانسته‌اند انرژی و کیفیت تازه‌ای به تیم بیاورند و احتمالاً فصل بهتری را نسبت به سال قبل رقم بزنند.

انتهای پیام/