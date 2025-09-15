سیدورف دور از آبیها اما در دیدارهای جذاب
معاون ورزشی استقلال کنار رونالدینیو و ستارههای جهان + عکس
کلارنس سیدورف، مدیر ورزشی استقلال، در سئول با رونالدینیو، بوفون، هازارد و دیگر ستارههای فوتبال جهان دیدار کرد.
به گزارش ایلنا، دیروز در سئول، کلارنس سیدورف در یک بازی دوستانه حاضر شد و فرصت دیدار با چند ستاره بزرگ فوتبال جهان را پیدا کرد. مدیر ورزشی باشگاه استقلال با انتشار عکسهایی از حضورش کنار رونالدینیو، بوفون، هازارد، وین رونی، کاکا، بیل، شوایناشتایگر، استیون جرارد و هانری، حضور استقلال را در صحنه بینالمللی به نمایش گذاشت و این تصاویر در صفحه رسمی سیدورف بازتاب گستردهای داشت.
از زمان پیوستن به استقلال، کلارنس سیدورف با استفاده از ارتباطات گسترده بینالمللی خود تلاش کرده نام باشگاه را در سطح جهانی مطرح کند. پیشتر نیز عکسهایی از دیدار او با ستارههای سرشناس فوتبال جهان منتشر شده بود و این اقدامات بهعنوان بخشی از دیپلماسی ورزشی و تقویت جایگاه استقلال در عرصه بینالمللی تلقی میشود.
کلارنس سیدورف در این فصل نقش کلیدی در جذب بازیکنان اروپایی به استقلال ایفا کرده است. او علاوه بر مسئولیت مدیریتی در باشگاه، هدایت توسعه فنی، شبکهسازی بینالمللی و شناسایی استعدادهای جهانی را بر عهده دارد و حضورش بخشی از طرح جامع نوسازی ساختار باشگاه بهشمار میرود.