فلیک: والنسیا هیچ شانسی نداشت!
هانسی فلیک پس از پیروزی بارسلونا مقابل والنسیا، از نمایش شاگردانش تمجید کرد و آن را فراتر از کلمات دانست.
به گزارش ایلنا، بارسلونا امشب در ورزشگاه کوچک و شش هزار نفری یوهان کرایف به میدان رفت، اما کوچک بودن ورزشگاه نتوانست چیزی از میل به تهاجم و فوتبال زیبا در شاگردان هانسی فلیک کم کند. آبیاناریها با نمایشی چشمنواز والنسیا را ۶–۰ شکست دادند و سرمربی آلمانی با لبخندی بر لب در نشست خبری حاضر شد و گفت که هرچه بگوید، حق مطلب درباره شاگردانش ادا نخواهد شد.
فلیک افزود: از همان ابتدا مشخص بود چه میخواهیم و ایده ما برای این بازی دقیقاً روی زمین اجرا شد. همه بازیکنان عالی بودند، نه فقط فرمین. تیم در تمام خطوط فوقالعاده عمل کرد و کسب سه امتیاز با چنین نمایشی ایدهآل است.
وقتی خبرنگاران درباره دلیل نیمکتنشینی رافینیا و فیکس بودن رونی بدرغجی پرسیدند، فلیک گفت: این یک تصمیم فنی بود. رونی تمرینات خوبی انجام داده بود و رافینیا ذهنیتی فوقالعاده دارد. همه بازیکنان فرصت خواهند داشت.
فلیک همچنین درباره موضوع مصدومیت لامین یامال و رفتار تیم ملی اسپانیا گفت: چیزی بیشتر از آنچه پیشتر گفتهام ندارم.
سرمربی بارسا با این سخنان نشان داد که تیمش همزمان از کیفیت، روحیه و رقابت داخلی در همه پستها برخوردار است و میتواند ترکیبی کامل به میدان بفرستد. پیروزی پرگل مقابل والنسیا نه تنها نشان از قدرت هجومی بارسا دارد، بلکه اثبات میکند که این تیم تازه شکل گرفته میتواند هر حریف قدرتمندی را به چالش بکشد.