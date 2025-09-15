عصبانیت غیرقابل کنترل آلگری در پایان بازی میلان و بولونیا

به گزارش ایلنا، دیدار پرهیجان میلان و بولونیا با جنجالی تمام شد که همه توجه‌ها را به سمت سرمربی روسونری جلب کرد. در دقیقه ۹۰، داور مسابقه خطای مدافع بولونیا روی انکونکو را پنالتی اعلام کرد، اما پس از بازبینی صحنه توسط VAR، تصمیم خود را تغییر داد و پنالتی لغو شد.

این تغییر ناگهانی، خشم ماسیمیلیانو آلگری را به اوج رساند. سرمربی میلان با فریاد و عصبانیت شدید به سمت داور چهارم حمله کرد و اعتراضات او باعث شد داور اصلی کارت قرمز را نشان دهد. آلگری کنترل خود را از دست داد، کت خود را از تن درآورد و در حالی که همچنان اعتراض می‌کرد، با لحن طعنه‌آمیز به داور چهارم نزدیک شد تا واکنش شدید خود را نشان دهد.

این صحنه پرتنش، پایان داغ و جنجالی دیداری پرحادثه بود که بدون شک در رسانه‌ها با تمرکز روی عصبانیت انفجاری آلگری بازتاب گسترده‌ای خواهد داشت.

انتهای پیام/