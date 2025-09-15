خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عصبانیت غیرقابل کنترل آلگری در پایان بازی میلان و بولونیا

عصبانیت غیرقابل کنترل آلگری در پایان بازی میلان و بولونیا
کد خبر : 1686014
لینک کوتاه کپی شد.

ماسیمیلیانو آلگری، سرمربی میلان، در لحظات پایانی دیدار با بولونیا به دلیل لغو پنالتی به شدت عصبی شد و از سوی داور کارت قرمز گرفت.

به گزارش ایلنا،  دیدار پرهیجان میلان و بولونیا با جنجالی تمام شد که همه توجه‌ها را به سمت سرمربی روسونری جلب کرد. در دقیقه ۹۰، داور مسابقه خطای مدافع بولونیا روی انکونکو را پنالتی اعلام کرد، اما پس از بازبینی صحنه توسط VAR، تصمیم خود را تغییر داد و پنالتی لغو شد.

این تغییر ناگهانی، خشم ماسیمیلیانو آلگری را به اوج رساند. سرمربی میلان با فریاد و عصبانیت شدید به سمت داور چهارم حمله کرد و اعتراضات او باعث شد داور اصلی کارت قرمز را نشان دهد. آلگری کنترل خود را از دست داد، کت خود را از تن درآورد و در حالی که همچنان اعتراض می‌کرد، با لحن طعنه‌آمیز به داور چهارم نزدیک شد تا واکنش شدید خود را نشان دهد.

این صحنه پرتنش، پایان داغ و جنجالی دیداری پرحادثه بود که بدون شک در رسانه‌ها با تمرکز روی عصبانیت انفجاری آلگری بازتاب گسترده‌ای خواهد داشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی