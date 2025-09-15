بارسلونا 6- والنسیا 0 ؛ پیروزی پرگل شاگردان فلیک

به گزارش ایلنا،بارسلونا در ورزشگاه یوهان کرایف نمایشی ‏مقتدرانه داشت و با برتری قاطع 6-0 برابر والنسیا، پیام روشنی به رقبا ‏فرستاد.

شاگردان هانسی فلیک از همان ابتدا به بازی ریتمی تند دادند و با ‏نمایشی تماشایی از ستاره‌های خط حمله، در نهایت جشنواره‌ای از گل ‏به راه انداختند‎.‌‏ درحالیکه لامین یامال به دلیل مصدومیت در این ‏بازی حضور نداشت شاگردان فلیک نشان دادند که حتی بدون او یکی ‏از ترسناک‌ترین تیمهای اروپا هستند. بازیکن بارسلونا فرمین لوپز، ‏رافینیا و روبرت لواندوفسکی در این بازی دبل کردند. تیم فلیک ستاره ‏گلزن کم ندارد. ‏

نیمه اول: فشار مداوم و گل برتری

بازی با فشار سنگین بارسا آغاز شد. ترکیب حمله‌محور فلیک با حضور ‏رشفورد، فران تورس و رونی بردغجی، بارها خط دفاعی والنسیا را آزار ‏داد. در همان دقایق ابتدایی، موقعیت‌های متعددی نصیب ‏آبی‌اناری‌ها شد و شوت‌های خطرناک فران و حرکات تند و تیز رشفورد ‏هواداران را به وجد آورد‎.‎

سرانجام در دقیقه ۲۹ تلاش‌ها به ثمر نشست. پاس عمقی عالی از ‏کوبارسی به تورس رسید، مهاجم اسپانیایی با یک لمس هنرمندانه ‏توپ را برای فرمین آماده کرد و او با ضربه‌ای دقیق توپ را به گوشه ‏دروازه فرستاد.‏

‏ والنسیا تلاش کرد تا با ضدحملات به دروازه بارسا نزدیک شود، اما ‏خط دفاعی منسجم کاتالان‌ها اجازه موقعیت‌سازی جدی نداد تا در ‏نهایت نیمه نخست با برتری ۱–۰ بارسلونا به پایان برسد. ‏

نیمه دوم: آتش‌بازی بارسا و گل‌باران حریف

با شروع نیمه دوم، فلیک دست به یک تغییر مهم زد و رافینیا را به ‏زمین فرستاد؛ تصمیمی که همه‌چیز را متحول کرد. پیش از شروع ‏بازی رادیو کاتالونیا گفته بود علت فیکس نبودن رافینیا این است که ‏فلیک او را به دلیل بی‌انضباطی در تمرین تنبیه کرده است.‏

رافینیا تنها چند دقیقه بعد روی اشتباه مدافعان والنسیا توپ را به ‏دروازه چسباند و نتیجه را ۲–۰ کرد. این گل روحیه میزبان را دوچندان ‏و میهمان را کاملاً زمین‌گیر کرد‎.‎

اندکی بعد فرمین با شوتی سهمگین از پشت محوطه جریمه، سومین ‏گل بارسا را به ثمر رساند تا دوباره ستاره میدان لقب بگیرد و اولین ‏بازیکن از سه بازیکن بارسا باشد که در این بازی دبل می‌کند.‏

جشنواره گل‌ها ادامه داشت؛ رافینیا با یک والی خیره‌کننده گل چهارم ‏را زد و لواندوفسکی که به‌تازگی وارد میدان شده بود هم دوبار دروازه ‏والنسیا را گشود تا بارسا برای همه حریفان داخلی و اروپایی خط و ‏نشان بکشد.‏

در کنار درخشش مهاجمان، بازگشت مارک برنال پس از یک سال ‏دوری به دلیل مصدومیت، لحظه‌ای احساسی برای هواداران بود که ‏ایستاده به تشویق او پرداختند. ‏

در نهایت، بارسلونا با نتیجه پرگل و نمایشی سراسر هجومی، حریف را ‏در هم کوبید و سه امتیاز مهم دیگر به اندوخته‌های خود افزود‎.‌‏ ‏بارسلونا با این پیروزی نه‌تنها پیش از دیدارهای اروپایی روحیه‌ای عالی ‏پیدا کرد، بلکه نشان داد تیم هانسی فلیک در حال پیدا کردن هویت ‏هجومی تازه‌ای است که می‌تواند هر خط دفاعی را متلاشی کند‎.‎

