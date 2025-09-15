بارسلونا 6- والنسیا 0 ؛ پیروزی پرگل شاگردان فلیک
بارسلونا بعد از تساوی در هفته قبلی لالیگا مقابل رایو وایهکانو امشب از والنسیا انتقام گرفت و با درخشش سه مهاجم خود موفق شد 6-0 پیروز شود.
به گزارش ایلنا،بارسلونا در ورزشگاه یوهان کرایف نمایشی مقتدرانه داشت و با برتری قاطع 6-0 برابر والنسیا، پیام روشنی به رقبا فرستاد.
شاگردان هانسی فلیک از همان ابتدا به بازی ریتمی تند دادند و با نمایشی تماشایی از ستارههای خط حمله، در نهایت جشنوارهای از گل به راه انداختند. درحالیکه لامین یامال به دلیل مصدومیت در این بازی حضور نداشت شاگردان فلیک نشان دادند که حتی بدون او یکی از ترسناکترین تیمهای اروپا هستند. بازیکن بارسلونا فرمین لوپز، رافینیا و روبرت لواندوفسکی در این بازی دبل کردند. تیم فلیک ستاره گلزن کم ندارد.
نیمه اول: فشار مداوم و گل برتری
بازی با فشار سنگین بارسا آغاز شد. ترکیب حملهمحور فلیک با حضور رشفورد، فران تورس و رونی بردغجی، بارها خط دفاعی والنسیا را آزار داد. در همان دقایق ابتدایی، موقعیتهای متعددی نصیب آبیاناریها شد و شوتهای خطرناک فران و حرکات تند و تیز رشفورد هواداران را به وجد آورد.
سرانجام در دقیقه ۲۹ تلاشها به ثمر نشست. پاس عمقی عالی از کوبارسی به تورس رسید، مهاجم اسپانیایی با یک لمس هنرمندانه توپ را برای فرمین آماده کرد و او با ضربهای دقیق توپ را به گوشه دروازه فرستاد.
والنسیا تلاش کرد تا با ضدحملات به دروازه بارسا نزدیک شود، اما خط دفاعی منسجم کاتالانها اجازه موقعیتسازی جدی نداد تا در نهایت نیمه نخست با برتری ۱–۰ بارسلونا به پایان برسد.
نیمه دوم: آتشبازی بارسا و گلباران حریف
با شروع نیمه دوم، فلیک دست به یک تغییر مهم زد و رافینیا را به زمین فرستاد؛ تصمیمی که همهچیز را متحول کرد. پیش از شروع بازی رادیو کاتالونیا گفته بود علت فیکس نبودن رافینیا این است که فلیک او را به دلیل بیانضباطی در تمرین تنبیه کرده است.
رافینیا تنها چند دقیقه بعد روی اشتباه مدافعان والنسیا توپ را به دروازه چسباند و نتیجه را ۲–۰ کرد. این گل روحیه میزبان را دوچندان و میهمان را کاملاً زمینگیر کرد.
اندکی بعد فرمین با شوتی سهمگین از پشت محوطه جریمه، سومین گل بارسا را به ثمر رساند تا دوباره ستاره میدان لقب بگیرد و اولین بازیکن از سه بازیکن بارسا باشد که در این بازی دبل میکند.
جشنواره گلها ادامه داشت؛ رافینیا با یک والی خیرهکننده گل چهارم را زد و لواندوفسکی که بهتازگی وارد میدان شده بود هم دوبار دروازه والنسیا را گشود تا بارسا برای همه حریفان داخلی و اروپایی خط و نشان بکشد.
در کنار درخشش مهاجمان، بازگشت مارک برنال پس از یک سال دوری به دلیل مصدومیت، لحظهای احساسی برای هواداران بود که ایستاده به تشویق او پرداختند.
در نهایت، بارسلونا با نتیجه پرگل و نمایشی سراسر هجومی، حریف را در هم کوبید و سه امتیاز مهم دیگر به اندوختههای خود افزود. بارسلونا با این پیروزی نهتنها پیش از دیدارهای اروپایی روحیهای عالی پیدا کرد، بلکه نشان داد تیم هانسی فلیک در حال پیدا کردن هویت هجومی تازهای است که میتواند هر خط دفاعی را متلاشی کند.