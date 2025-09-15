آموریم: شکست در دربی نتیجه اشتباهات ما بود
روبن آموریم پس از باخت سنگین منچستریونایتد مقابل سیتی، عملکرد تیمش را تحلیل کرد.
به گزارش ایلنا، روبن آموریم، سرمربی منچستریونایتد، پس از شکست سنگین تیمش در دربی منچستر مقابل منچسترسیتی، با لحنی ناامید عملکرد شاگردانش را تحلیل کرد. او تأکید کرد که تمام گلهای خورده تیمش قابل جلوگیری بودند و تفاوت اصلی دو تیم در این بازی همین نکته بود.
آموریم درباره گلها گفت: اگر به گلها نگاه کنید، همه قابل اجتناب بودند. به خصوص گل دوم؛ قطعا میتوانستیم بهتر عمل کنیم. نیمه دوم بهتر شدیم، اما سیتی در لحظات کلیدی از ما جلو زد. گل اول به دلیل رها کردن بازیکن حریف در وسط چهار نفر ما رخ داد. گل دوم از یک پرتاب اوت ساده حاصل شد و گل سوم ناشی از سردرگمی در میانه میدان بود که هالند فضای دویدن پیدا کرد.
او به ضعف در تمامکنندگی و نبود انسجام نیز اشاره کرد: تفاوت اصلی این بود که در انتقالها گل نزدیم، اما آنها زدند. در چنین بازیهایی باید بینقص باشید. نیاز داریم بازیکنان بیشتری را به محوطه بفرستیم و در ارسالها دقیقتر باشیم.
در مورد عملکرد ششکو، آموریم گفت: او تازه حس میکند در قویترین لیگ دنیا بازی میکند و باید کمک کنیم از تواناییهایش استفاده کند. این زمان میبرد.
سرمربی یونایتد درباره فلسفه خود نیز تصریح کرد: روش خودم را ادامه میدهم و میتوانستیم تهاجمیتر باشیم، اما اشتباهاتمان باعث شد هالند فضای لازم را پیدا کند.
آموریم درباره رکورد تیمش در لیگ برتر افزود: میدانم این رکوردی نیست که باید داشته باشیم، اما همه شرایط پشت پرده را نمیدانند. انتقادها را میپذیرم و مطمئن باشید بیشتر از هواداران رنج میکشم.
او در پایان به هواداران پیام داد: تا زمانی که اینجا هستم، تمام توانم را برای منچستریونایتد میگذارم. نتیجه را میپذیریم، اما باور دارم عملکرد ما بهتر از چیزی است که نتایج نشان میدهند.