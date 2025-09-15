صلاح: تا آخرین لحظه میجنگیم تا پیروز شویم
محمد صلاح پس از گل پیروزی دقیقه ۹۵ مقابل حریف سرسخت، از تلاش تیمی و هماهنگی بازیکنان جدید صحبت کرد و قول داد تا آخرین لحظه برای برد بجنگند.
صلاح پس از گل حیاتی و پیروزیبخش لیورپول در دقیقه ۹۵ از روی نقطه پنالتی در گفتوگو با اسکای اسپورتس اظهار داشت: امروز با یک حریف سرسخت روبهرو بودیم و میدانستیم که برای کسب سه امتیاز باید همه توان خود را به کار بگیریم. تمام تلاشمان را کردیم تا توپ را بین خطوط به گردش درآوریم و فرصتهای مناسب ایجاد کنیم. بازی دشواری بود، اما خوشحالم که در نهایت موفق شدیم.
ستاره مصری درباره هماهنگی با بازیکنان جدید گفت: چند بازیکن تازه وارد در ترکیب ما حضور دارند و طبیعی است که زمان لازم است تا با سبک بازی تیم و ریتم ما هماهنگ شوند. ما تلاش میکنیم تا به آنها اعتمادبهنفس بدهیم و مطمئن شویم که بتوانند در میدان بهترین عملکردشان را ارائه دهند. به عنوان یک تیم هرگز تسلیم نمیشویم و تا آخرین حد توان برای پیروزی میجنگیم.
او در پایان افزود: این برد نشان داد که روحیه تیمی و تلاش جمعی میتواند سختترین بازیها را هم به پیروزی تبدیل کند و این چیزی است که ما همیشه به دنبال آن هستیم.