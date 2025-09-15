انریکه: حالا نوبت لیگ قهرمانان است

به گزارش ایلنا، لوئیس انریکه، سرمربی پاری سن ژرمن، پس از چهارمین پیروزی متوالی تیمش در لیگ فرانسه، در نشست خبری با نگاه به آینده و شروع دوباره لیگ قهرمانان صحبت کرد. او گفت: لیگ قهرمانان رقابتی است که همه عاشقش هستند و ما توانایی بالایی در تطبیق با شرایط سخت داریم. شروع فصل برای قهرمان فصل گذشته همیشه ویژه است، اما آرام هستم و امیدوارم بتوانیم از این مرحله عبور کنیم.

انریکه درباره فشردگی مسابقات افزود: باید شرایط را همان‌طور که هست بپذیریم. فوتبال سطح بالا همین است. برای دیدار مقابل لانس با دقت آماده شدیم و گاهی باید دقیقه‌ها را میان بازیکنان تقسیم کنیم و نگاه‌مان به تصویر کلی باشد.

او همچنین پیروزی برابر لانس را به کیمپمبه تقدیم کرد و گفت: این بازیکن فوق‌العاده برای باشگاه بوده و این برد شایسته اوست. با وجود مصدومیت‌ها، تغییرات لازم را انجام دادیم و توانستیم خودمان را با اتفاقات بازی وفق دهیم و نتیجه را به بهترین شکل به دست بیاوریم.

انتهای پیام/