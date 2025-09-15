انریکه: حالا نوبت لیگ قهرمانان است

خبرگزاری کار ایران
لوئیس انریکه پس از برد ارزشمند تیمش برابر لانس، با تمرکز روی لیگ قهرمانان و تقدیم موفقیت به کیمپمبه، از آمادگی پاری سن ژرمن برای چالش‌های پیش رو خبر داد.

به گزارش ایلنا،  لوئیس انریکه، سرمربی پاری سن ژرمن، پس از چهارمین پیروزی متوالی تیمش در لیگ فرانسه، در نشست خبری با نگاه به آینده و شروع دوباره لیگ قهرمانان صحبت کرد. او گفت: لیگ قهرمانان رقابتی است که همه عاشقش هستند و ما توانایی بالایی در تطبیق با شرایط سخت داریم. شروع فصل برای قهرمان فصل گذشته همیشه ویژه است، اما آرام هستم و امیدوارم بتوانیم از این مرحله عبور کنیم.

انریکه درباره فشردگی مسابقات افزود: باید شرایط را همان‌طور که هست بپذیریم. فوتبال سطح بالا همین است. برای دیدار مقابل لانس با دقت آماده شدیم و گاهی باید دقیقه‌ها را میان بازیکنان تقسیم کنیم و نگاه‌مان به تصویر کلی باشد.

او همچنین پیروزی برابر لانس را به کیمپمبه تقدیم کرد و گفت: این بازیکن فوق‌العاده برای باشگاه بوده و این برد شایسته اوست. با وجود مصدومیت‌ها، تغییرات لازم را انجام دادیم و توانستیم خودمان را با اتفاقات بازی وفق دهیم و نتیجه را به بهترین شکل به دست بیاوریم.

 

