میلان 1-0 بولونیا: لوکیتا، نابغه تمام نشدنی

به گزارش ایلنا، این دیدار با اخراج مکس آلگری، سرمربی میلان، به دلیل خشم از تصمیم داور برای لغو یک پنالتی همراه بود.

میلان پس از شکست در هفته اول مقابل کرمونزه، با پیروزی برابر لچه به این بازی آمد، اما رافائل لیائو و آردون جاشاری غایب بودند. آدرین رابیو، که به تازگی پس از درگیری در رختکن مارسی کنار گذاشته شده بود و با میلان قرارداد بست، در ترکیب اصلی روسونری قرار گرفت و کریستین پولیشیچ پس از بازی‌های ملی استراحت کرد.

بولونیا نیز با مصدومیت بازیکنانی چون چیرو ایموبیله و توماسو پوبگا، شرایط مشابهی داشت. این بازی تکرار فینال فصل گذشته کوپا ایتالیا بود که بولونیا آن را برده بود.

رابیو در دقیقه چهارم با پاس یوسف فوفانا فرصت خوبی برای میلان ساخت، اما نادیر زورتئا مانع شد. سپس سانتیاگو خیمنز با حرکتی زیبا دروازه‌بان بولونیا را به واکنش واداشت و نیکولو کامبیاگی گلی آفساید به ثمر رساند. پرویس استوپینیان نیز با شوت خود به تیر دروازه زد.

میلان در نیمه اول گاهی ابتکار عمل را به بولونیا واگذار کرد که باعث نارضایتی هواداران شد. با این حال، در لحظات پایانی نیمه اول، شوت خیمنز به تیر خورد. در نیمه دوم، کانی دی وینتر اولین بازی خود را برای میلان انجام داد و وقتی داور درخواست پنالتی برای خطا روی خیمنز را رد کرد، حاشیه‌های زیادی در زمین به وجود آمد.

دقیقه 55 مایک ماینیان، دروازه‌بان میلان، به دلیل مصدومیت جای خود را به پیترو تراچانو داد.

گل میلان در دقبیقه 61: سرانجام، مودریچ در یک حرکت تیمی با پاس به بیرون سائلماکرز گل پیروزی را از داخل محوطه جریمه با یک بغل پای دقیق و محکم زد. در ادامه ساموئله ریچی، بازیکن تعویضی، با شوت خود به تیر دروازه کوبید و خیمنز نیز فرصت‌های دیگری از دست داد.

در دقایق پایانی، کریستوفر انکونکو در محوطه جریمه سرنگون شد و داور ابتدا پنالتی اعلام کرد، اما پس از بازبینی VAR تصمیمش را لغو کرد. این موضوع خشم آلگری را برانگیخت که با اعتراض شدید اخراج شد و با عصبانیت زمین را ترک کرد.

در نهایت میلان با گل مودریچ بازی را برد و شش امتیازی شد.

