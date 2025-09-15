خبرگزاری کار ایران
رونالدو و دیدار با ماجد عبدالله برای دریافت کفش طلا

رونالدو و دیدار با ماجد عبدالله برای دریافت کفش طلا
رونالدو کفش طلای عربستان را از ماجد عبدالله گرفت.

به گزارش ایلنا، کریستیانو رونالدو پیش از دیدار  النصر مقابل الخلود، کفش طلای فصل گذشته لیگ روشن عربستان را از دستان ماجد عبدالله، اسطوره فوتبال این کشور، دریافت کرد.

ستاره پرتغالی در فصل ۲۰۲۴–۲۵ موفق شد در ۳۰ بازی برای النصر ۲۵ گل به ثمر برساند و با اختلافی چشمگیر صدر جدول گلزنان لیگ روشن را تصاحب کند. او علاوه بر این، سه پاس گل هم برای هم‌تیمی‌هایش ثبت کرد.

رونالدو یک فصل قبل‌تر نیز با ۳۵ گل عنوان آقای گل لیگ عربستان را از آن خود کرده بود. تکرار این عنوان در دو فصل پیاپی نشان می‌دهد که حضور او هنوز هم معیاری برای سنجش کیفیت مهاجمان در فوتبال عربستان است.

پرتغالی پیش از این نیز در لیگ‌های معتبر اروپا رکورددار بوده است او آقای گل لیگ برتر انگلیس با منچستریونایتد، سه بار آقای گل لالیگا با رئال مادرید و آقای گل سری‌آ با یوونتوس شده است. حالا دو کفش طلای لیگ روشن هم به ویترین پرافتخار او اضافه شده است و حضورش در فوتبال عربستان را بیش از پیش متمایز کرده است.

