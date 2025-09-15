خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مودریچ اولین گلش در میلان را زد و سن‌سیرو را به آتش کشید

مودریچ اولین گلش در میلان را زد و سن‌سیرو را به آتش کشید
کد خبر : 1686004
لینک کوتاه کپی شد.

لوکا مودریچ ستاره کروات و اسطوره سابق رئال مادرید، در دیدار میلان مقابل بولونیا اولین گل خود در سری‌آ را به ثمر رساند.

به گزارش ایلنا،  هواداران میلان بالاخره شاهد لحظه‌ای بودند که مدت‌ها انتظارش را می‌کشیدند.

لوکا مودریچ، ستاره کروات و اسطوره سابق رئال مادرید، برای اولین بار در لباس میلان موفق شد در سری‌آ ایتالیا گلزنی کند و هیجان وصف‌ناپذیری را در سن‌سیرو رقم بزند.

در دقیقه ۶۱ دیدار میلان مقابل بولونیا، روبن لوفتوس-چیک توپ را به سمت راست برد و به آلکسیس سالماکرز رساند و وینگر بلژیکی با سرعت وارد محوطه جریمه شد پاس زمینی دقیق او باعث شد توپ درست مقابل مودریچ قرار گیرد و هافبک ۴۰ ساله با ضربه‌ای حساب‌شده دروازه لوکاس اسکوروبسکی را باز کند.

این گل باعث شد میلان با نتیجه یک بر صفر پیش بیفتد و شادی فراوانی روی سکوهای ورزشگاه ایجاد شود مودریچ با این گل نشان داد که هنوز هم در بالاترین سطح فوتبال اروپا می‌تواند سرنوشت بازی‌ها را تغییر دهد و نقش تعیین‌کننده داشته باشد گل او آغازگر داستان گلزنی‌های مودریچ در سری‌آ خواهد بود و نویدبخش فصل موفقی برای میلان است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی