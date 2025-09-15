به گزارش ایلنا، هواداران میلان بالاخره شاهد لحظه‌ای بودند که مدت‌ها انتظارش را می‌کشیدند.

لوکا مودریچ، ستاره کروات و اسطوره سابق رئال مادرید، برای اولین بار در لباس میلان موفق شد در سری‌آ ایتالیا گلزنی کند و هیجان وصف‌ناپذیری را در سن‌سیرو رقم بزند.

در دقیقه ۶۱ دیدار میلان مقابل بولونیا، روبن لوفتوس-چیک توپ را به سمت راست برد و به آلکسیس سالماکرز رساند و وینگر بلژیکی با سرعت وارد محوطه جریمه شد پاس زمینی دقیق او باعث شد توپ درست مقابل مودریچ قرار گیرد و هافبک ۴۰ ساله با ضربه‌ای حساب‌شده دروازه لوکاس اسکوروبسکی را باز کند.

این گل باعث شد میلان با نتیجه یک بر صفر پیش بیفتد و شادی فراوانی روی سکوهای ورزشگاه ایجاد شود مودریچ با این گل نشان داد که هنوز هم در بالاترین سطح فوتبال اروپا می‌تواند سرنوشت بازی‌ها را تغییر دهد و نقش تعیین‌کننده داشته باشد گل او آغازگر داستان گلزنی‌های مودریچ در سری‌آ خواهد بود و نویدبخش فصل موفقی برای میلان است.

