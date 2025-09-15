مودریچ اولین گلش در میلان را زد و سنسیرو را به آتش کشید
لوکا مودریچ ستاره کروات و اسطوره سابق رئال مادرید، در دیدار میلان مقابل بولونیا اولین گل خود در سریآ را به ثمر رساند.
به گزارش ایلنا، هواداران میلان بالاخره شاهد لحظهای بودند که مدتها انتظارش را میکشیدند.
لوکا مودریچ، ستاره کروات و اسطوره سابق رئال مادرید، برای اولین بار در لباس میلان موفق شد در سریآ ایتالیا گلزنی کند و هیجان وصفناپذیری را در سنسیرو رقم بزند.
در دقیقه ۶۱ دیدار میلان مقابل بولونیا، روبن لوفتوس-چیک توپ را به سمت راست برد و به آلکسیس سالماکرز رساند و وینگر بلژیکی با سرعت وارد محوطه جریمه شد پاس زمینی دقیق او باعث شد توپ درست مقابل مودریچ قرار گیرد و هافبک ۴۰ ساله با ضربهای حسابشده دروازه لوکاس اسکوروبسکی را باز کند.
این گل باعث شد میلان با نتیجه یک بر صفر پیش بیفتد و شادی فراوانی روی سکوهای ورزشگاه ایجاد شود مودریچ با این گل نشان داد که هنوز هم در بالاترین سطح فوتبال اروپا میتواند سرنوشت بازیها را تغییر دهد و نقش تعیینکننده داشته باشد گل او آغازگر داستان گلزنیهای مودریچ در سریآ خواهد بود و نویدبخش فصل موفقی برای میلان است.